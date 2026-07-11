sonnig31°
DE | FR
burger
Leben
Italien

Italienischer Sänger Peppino di Capri gestorben

Italy: Peppino Di Capri and Rosa Chiodo in concert The singer Peppino Di Capri and Rosa Chiodo,singer,concert in Aversa,province of Caserta,Southern Italy.In picture Peppino Di Capri .singer Aversa Ca ...
Der zweimalige Gewinner des Schlagerfestivals von Sanremo starb kurz vor seinem 87. Geburtstag.Bild: www.imago-images.de

Italienischer Sänger Peppino di Capri gestorben

11.07.2026, 13:2611.07.2026, 13:26

Der italienische Schlagersänger Peppino di Capri («Champagne») ist tot. Der zweimalige Gewinner des Schlagerfestivals von Sanremo starb kurz vor seinem 87. Geburtstag auf der Insel Capri im Golf von Neapel, wie sein Management mitteilte. Dort wurde Giuseppe Faiella – so sein eigentlicher Name – im Sommer 1939 auch geboren. Die Insel inspirierte ihn auch zu seinem Künstlernamen, der sich in etwa mit «Sepp von Capri» übersetzen lässt.

Di Capri gehörte in seinem Heimatland über Jahrzehnte hinweg zu den bekannteren Figuren der Unterhaltungsmusik. Mit Titeln wie «Non lo faccio più» oder «St. Tropez Twist» hatte er auch international Erfolg. Der Twist über St. Tropez kam in Deutschland Anfang der Sechziger in die Top Ten. Er sang auch einige seiner Lieder auf Deutsch sowie auf Englisch und Französisch.

Erste Erfolge mit italienischem Rock 'n' Roll

Geboren wurde di Capri im Juli 1939 wenige Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Bereits als Vierjähriger spielte er Klavier für US-Soldaten, die im Krieg auf seiner Heimatinsel stationiert waren. Die ersten Erfolge hatte er dann Ende der Fünfziger mit einer Band namens I Rockers («Die Rocker»). Mit dem Erfolg des Rock 'n' Roll in Europa kam auch sein Durchbruch. Das Schlagerfestival von Sanremo gewann er 1973 und 1976.

Eine Zeit lang galt di Capri als «italienischer Buddy Holly». Er sang auch zahlreiche Italo-Versionen englischsprachiger Hits wie «Let's Twist Again» oder «How Deep is Your Love». Zudem spielte er in einigen Filmen mit. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schlägereien und lange Schlangen an Tankstellen – Russland fehlt das Benzin
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Damals, als eine Corvette 1 Dollar* kostete
*Es gelten die AGB.
Anfang der 1960er-Jahre war der Kalte Krieg im Orbit in vollem Gang. 1957 hatten die Sowjets den Westen in Schockstarre versetzt, indem sie mit Sputnik 1 erfolgreich den ersten künstlichen Satelliten ins All brachten – kurz darauf gefolgt von Sputnik 2 mit dem ersten Lebewesen, der Hündin Laika. Die USA konterten mit Explorer 1, aber Moskau legte nach – und schoss am 12. April 1961 mit Juri Gagarin den ersten Menschen ins All. Ein kolossaler Fehlstart für die Amerikaner. Drei Wochen später zogen die USA nach: Astronaut Alan Shepard war der erste Amerikaner im Weltraum.
Zur Story