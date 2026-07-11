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Nach Brand: Sabotageverdacht an Bahnstrecke in Deutschland

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Noch ist unklar, wann Züge wieder regulär fahren (Symbolbild).Bild: www.imago-images.de

Nach Brand: Sabotageverdacht an Bahnstrecke in Deutschland

11.07.2026, 13:0311.07.2026, 13:03

Als Ursache des Feuers an der wichtigen Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln im Westen Deutschlands wird ein Sabotageakt vermutet. Das verlautete aus Sicherheitskreisen. Inzwischen tauchte auf der linken Plattform indymedia.org ein angebliches Bekennerschreiben auf. Die Bahnstrecke ist seit Freitag gesperrt. Noch ist unklar, wann Züge wieder regulär fahren.

Die Gruppe «Kommando Angry Birds» veröffentlichte das Schreiben. Darin schreibt die Gruppe, dass sie verantwortlich «für die Sabotage der Bahnstrecke nördlich von Leverkusen» sei. Es seien Brandsätze in einem Kabelschacht deponiert worden.

In Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass das Schreiben echt ist, wie die Deutsche-Presse-Agentur erfuhr. Dass ein technischer Defekt den Böschungsbrand an der Bahnstrecke auslösen konnte, gelte als wenig wahrscheinlich. Über das Bekennerschreiben hatte zuerst der WDR berichtet.

Die linksextremistische Gruppe «Kommando Angry Birds» hatte vor etwa einem Jahr auch einen Anschlag auf die Bahnhauptstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg für sich reklamiert.

Der Staatsschutz der Kölner Polizei hatte bereits am Freitag die Ermittlungen übernommen. Es werde untersucht, ob strafrechtliches Handeln vorliege und das Feuer absichtlich gelegt worden sei, hatte ein Polizeisprecher gesagt.

Strecke weiter gesperrt

Bisher ist noch unklar, wann der gesperrte Abschnitt wieder freigegeben wird. Am Samstagmittag sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn, es könne aktuell keine Prognose abgegeben werden, wann die Strecke wieder befahren werden könne. Im Nah- und Fernverkehr kommt es wegen der Sperrung zu Umleitungen und Verspätungen, Ausfall einzelner Züge.

Laut Bahn hatte am Freitagvormittag an zwei Stellen die Böschung zwischen Langenfeld und Leverkusen gebrannt. Die Feuerwehr habe die Brände zwar gelöscht. Allerdings habe das Feuer Schäden an mehreren Signalkabeln angerichtet, so dass auf dem Streckenabschnitt keine Züge fahren könnten. (sda/dpa)

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