Lego bringt neues Set heraus – mit so vielen Teilen wie noch nie

Ein neues Lego-Set bricht alle Rekorde – und bringt ein weltberühmtes Bauwerk ins Wohnzimmer. Der Preis hat es allerdings in sich.

Laura Helbig / t-online

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Wer schon immer ein Stück Barcelona ins Wohnzimmer holen wollte, bekommt bald die Gelegenheit dazu – in bisher ungekanntem Ausmass. Lego hat das neue Set Sagrada Família offiziell vorgestellt.

Sieht klein aus, besteht aber aus mehr Teilen als alle anderen Sets zuvor. Bild: Lego

Das neue Set löst mit seinen 12'060 Teilen den bisherigen Rekordhalter – die Lego Art Weltkarte (11'695 Bausteine) aus dem Jahr 2021 – als grösstes Lego-Set aller Zeiten ab, gemessen an den Teilen. Zum Vergleich: Das ebenfalls erst kürzlich erschienene Lego-Set Minas Tirith kommt auf 8278 Teile – die Sagrada Família übertrifft das noch einmal deutlich.

So sieht die Sagrada Família fertig gebaut aus. Bild: Lego

Im fertigen Zustand misst das Modell 62 cm in der Höhe, 47 cm in der Breite und 39 cm in der Tiefe – bei einem Massstab von etwa 1:280. Alle 18 Türme der Kirche sind vertreten: zwölf für die Apostel, vier für die Evangelisten, einer für die Jungfrau Maria und einer für Jesus Christus. Letzterer ist mit einem detailgetreu nachgebildeten Kreuz versehen.

Modularer Aufbau verfolgt die Geschichte

Besonders durchdacht ist der modulare Aufbau des Sets: Die Sagrada Família lässt sich nicht nur im vollendeten Zustand ausstellen, sondern auch so, wie sie in früheren Bauphasen aussah – zwischen 1882 und 1977 sowie zwischen 1978 und 2018. Damit spiegelt das Modell die über 140-jährige Baugeschichte der Kirche wider, die bis heute nicht vollständig abgeschlossen ist.

Das Innere der Lego-Kirche. Bild: Lego

Im Inneren des Modells finden sich verzweigte Säulen sowie bunte Bleiglasfenster aus transparenten Elementen in verschiedenen Farbtönen. An der Aussenfassade fallen 15 weisse Nanofiguren auf, die die zahlreichen Skulpturen der echten Kirche repräsentieren. Das Set kommt vollständig ohne Sticker aus – Details sind entweder baulich gelöst oder auf Teile aufgedruckt.

Was das Set kostet

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 849 Franken, was einem Teilepreis von rund 7 Rappen pro Stein entspricht. Das Set richtet sich mit einer Altersempfehlung von 18+ klar an erwachsene Sammler. Die geschätzte Bauzeit liegt zwischen 25 und 35 Stunden. Vorbestellbar ist die Sagrada Família ab sofort im Lego-Onlineshop. Der offizielle Verkaufsstart ist für den 1. November 2026 geplant. Ab 2027 soll das Set auch bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.

Das Lego-Set kostet aber auch einiges. Bild: Lego

Das Timing ist kein Zufall: Am 10. Juni 2026 wird der Christusturm der echten Sagrada Família in Barcelona feierlich eingeweiht – genau 100 Jahre nach dem Tod des Architekten Antoni Gaudí. Die vollständige Fertigstellung des beeindruckenden Bauwerks soll in den 2030er-Jahren erfolgen.