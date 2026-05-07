Dieser Legostein ist Tausende Euro wert

Ist er das teuerste Spielzeug der Welt? Ein goldener Legostein kommt bei einer Auktion bei Braunschweig in Deutschland unter den Hammer. Bei diesem Preis liegt das Limit.

Timon Zöfelt / t-online

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Von Braunschweig aus ist es nicht weit bis zu einer absoluten Rarität: Ein Legostein aus Gold wird am 9. Mai im Kunst- und Auktionshaus Quedlinburg versteigert. Aus der Löwenstadt ist das in rund einer Stunde zu erreichen.

Die Fahrt dürfte sich für Interessierte lohnen: Der 2×4-Noppenstein besteht aus 585er Gelbgold, wiegt 25,4 Gramm und stammt aus dem Jahr 1986. Entsprechend teuer ist ein Kauf allerdings auch. Das Auktionshaus setzt das Limit bei 5000 Euro an.

Goldener Legostein: Weltweit nur 10 Exemplare

Auf Instagram bezeichnete das Kunst- und Auktionshaus Quedlinburg den Stein als mögliches «teuerstes Spielzeug der Welt». Dort heisst es zudem, weltweit gebe es nur zehn Exemplare. Das Auktionshaus kündigte die Versteigerung als Highlight für Lego-Fans und Sammler an.

Der Stein hat die Originalgrösse eines klassischen Lego-Bausteins. Auf der Oberseite befinden sich acht zylindrische Noppen, auf der Unterseite drei Röhren in typischer Lego-Bauweise. Seitlich ist ein Feingehaltsstempel angebracht. Verkauft wird das Stück in einer blauen Kunststoff-Schatulle mit Samteinlage und geprägtem Lego-Logo im Deckel.

Goldener Legostein war einst ein Geschenk

Zum Angebot gehört ausserdem ein originales Begleitschreiben der Lego GmbH aus Hohenwestedt. Das Schreiben ist auf Oktober 1986 datiert und von Geschäftsführer Gerd Balke sowie Hilmar Scheinpflug unterzeichnet. Demnach wurde der goldene Stein als Geschenk zum 20-jährigen Dienstjubiläum überreicht.

Nach Angaben des Auktionshauses wurden solche Goldsteine von dem Unternehmen seinerzeit an langjährige Mitarbeiter verliehen – allerdings offenbar seltener als ein Dutzend Mal.

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