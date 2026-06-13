Tom Brady, Ex-Football-Star, versucht sein Glück auf dem Getränkemarkt. Bild: imago

Tom Brady bringt sein Kokosnusswasser auf den Markt – die Reaktionen auf den Namen sind 🤨



«Good Nut» – so heisst das neue Getränkeprodukt von Tom Brady. Der Name löste genau die Reaktionen aus, die man erwarten konnte.

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In dieser Woche präsentierte der ehemalige Quarterback der New England Patriots gemeinsam mit dem Lebensmittellieferdienst Gopuff die Marke «Good Nut» – eine Premium-Getränkelinie auf Basis vietnamesischer Bio-Kokosnüsse. Auch der Werbeslogan spielt augenzwinkernd mit der zweideutigen Bedeutung des Namens und beschreibt das Produkt als einen «köstlichen Bissen».



Der Marke ist die mögliche Doppeldeutigkeit ihres Namens durchaus bewusst. Im Internet sorgt er auch für Kommentare: «Tom, du schmutziges Vögelchen», heisst es etwa.

Statt die Doppeldeutigkeit zu ignorieren, greift «Good Nut» den Witz offensiv auf: Zum Markenstart veröffentlichte das Unternehmen ein Ankündigungsvideo, in dem Brady humorvoll darum herumkommt, den Namen seines neuesten Projekts laut auszusprechen. (fak)

