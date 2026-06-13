Tom Brady bringt sein Kokosnusswasser auf den Markt – die Reaktionen auf den Namen sind 🤨
In dieser Woche präsentierte der ehemalige Quarterback der New England Patriots gemeinsam mit dem Lebensmittellieferdienst Gopuff die Marke «Good Nut» – eine Premium-Getränkelinie auf Basis vietnamesischer Bio-Kokosnüsse. Auch der Werbeslogan spielt augenzwinkernd mit der zweideutigen Bedeutung des Namens und beschreibt das Produkt als einen «köstlichen Bissen».
Trending in the US because the ingredients are just that good. I love it 🤝 https://t.co/M5WUCIs294— Tom Brady (@TomBrady) June 8, 2026
Der Marke ist die mögliche Doppeldeutigkeit ihres Namens durchaus bewusst. Im Internet sorgt er auch für Kommentare: «Tom, du schmutziges Vögelchen», heisst es etwa.
Statt die Doppeldeutigkeit zu ignorieren, greift «Good Nut» den Witz offensiv auf: Zum Markenstart veröffentlichte das Unternehmen ein Ankündigungsvideo, in dem Brady humorvoll darum herumkommt, den Namen seines neuesten Projekts laut auszusprechen. (fak)