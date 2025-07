Video: watson/sabethvela

Neymar, Tom Brady und Co. machen es vor: Das bedeutet «Aura Farming»

Gerade macht ein neuer Trend auf Social Media die Runde. Dabei machen aber nicht Influencer, sondern Profi-Sportler mit.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Videos»

Normalerweise sind Influencerinnen und Influencer dafür verantwortlich, dass ein Trend viral geht. Nun sorgen aber gerade Spitzensportler dafür, dass ein Video auf TikTok und Co. durch die Decke geht. Denn: Neymar und Travis Kelce tanzen gerade einem Social-Media-Trend nach. Was hinter den Siegestänzen der Sportler steckt, was «Aura Farming» bedeutet und was ein traditionell indonesisches Bootsrennen damit zu tun hat, erfährst du im Video:

Video: watson/sabethvela

Mehr Videos:

Video: watson/nico bernasconi

Video: watson/din