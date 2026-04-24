Tom Brady ist Miteigentümer der Las Vegas Raiders, die in diesem Jahr den ersten Pick im Draft hatten. Bild: keystone

Analyse

Der 1. Pick war nicht da, Mahomes' Chiefs mit Trade – so lief der NFL-Draft

In der Nacht auf den heutigen Freitag fand in Pittsburgh der NFL-Draft statt. Diese Talente spielen in Zukunft in der besten American-Football-Liga der Welt.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Las Vegas Raiders Fernando Mendoza

Quarterback, 22

Bild: keystone

Wie erwartet, entschieden sich die Las Vegas Raiders an erster Stelle für Fernando Mendoza. Der Quarterback führte Indiana zum College-Titel. Während der 22-Jährige nicht mit seiner Athletik punkten kann, brilliert er mit seiner hohen Spielintelligenz, seiner mentalen Stärke und indem er in den wichtigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. Nun kommt er zum Team, das zum Teil auch Tom Brady gehört.

Ungewöhnlich für einen Nummer-1-Pick im Draft, war Mendoza nicht in Pittsburgh vor Ort. Das grösste Quarterback-Talent seines Draft-Jahrgangs verfolgte diesen von zu Hause aus Miami. Einer der Gründe dafür ist seine Mutter, die an multipler Sklerose leidet und deshalb an den Rollstuhl gebunden ist. Um den Moment mit ihr zu erleben, blieb Mendoza in der Heimat.

New York Jets David Bailey

Defensive End, 22

Bild: keystone

Die New York Jets verstärken ihre Defensive mit David Bailey. Der 1,93-m-Mann glänzte in der letzten College-Saison mit 14,5 Sacks – was einen nationalen Bestwert bedeutete. Auch sonst setzte der 22-Jährige mit einem explosiven Antritt die gegnerischen Quarterbacks so häufig unter Druck wie kaum ein anderer. Nun soll er dasselbe für das Team von Trainer Aaron Glenn tun.

Arizona Cardinals Jeremiyah Love

Runningback, 20

Bild: keystone

Überraschend früh entschieden sich die Arizona Cardinals für einen Runningback. «Dieses Team war im letzten Jahr ebenso schlecht wie langweilig, nun werden sie interessant sein», erklärte Analyst Daniel Jeremiah zur Auswahl von Jeremiyah Love. Dieser sei womöglich der talentierteste Spieler im Draft, glänze mit seiner Explosivität und auch als Passempfänger. Ausserdem sei er ein Albtraum für Verteidiger, weil er so schwer zu Boden zu bringen sei. So früh wie Love wurde letztmals 2018 mit Saquon Barkley an zweiter Stelle ein Runningback gewählt.

Die Cardinals galten als Kandidat für Quarterback Ty Simpson, weil sie auf der Position mit Jacoby Brissett und Gardner Minshew nicht für die Zukunft gewappnet sind. Simpson wurde an 13. Stelle jedoch völlig überraschend von den Los Angeles Rams ausgewählt.

Tennessee Titans Carnell Tate

Wide Receiver, 21

Bild: keystone

Und gleich noch eine Überraschung: Die Tennessee Titans sichern sich in Carnell Tate den ersten Wide Receiver im Draft. Der für Verteidiger schwer zu fassende Passempfänger mit hervorragenden Fangfähigkeiten soll das Leben von Quarterback Cam Ward, der im letzten Jahr an erster Stelle gedraftet wurde, einfacher machen.

New York Giants Arvell Reese

Linebacker, 20

Bild: keystone

Der erste Pick der New York Giants, nachdem der langjährige Baltimore-Trainer John Harbaugh übernommen hat, ist Arvell Reese. Der 1,93 m grosse und 110 Kilogramm schwere Passrusher gilt noch als rohes Talent, wird aber bereits mit Micah Parsons verglichen. Dies liegt an seiner Explosivität und seiner Kraft, mit der er sich regelmässig gegen die Spieler der O-Line, die ihren Quarterback beschützen soll, durchsetzt.

Kansas City Chiefs Mansoor Delane

Cornerback, 22

Bild: keystone

Per Trade mit Cleveland kletterten die Kansas City Chiefs um drei Plätze nach oben und sicherten sich einen Cornerback. Nachdem das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes, der sich noch von einer schweren Knieverletzung erholt, in Trent McDuffie und Jaylen Watson gleich zwei Spieler auf der Position verloren hat, soll nun der schnelle Mansoor Delane dafür sorgen, dass gegnerische Passempfänger kaum Luft zu atmen haben. Der selbstbewusste 22-Jährige sagte danach: «Sie haben die beste Entscheidung im Draft getroffen.»

Washington Commanders Sonny Styles

Linebacker, 21

Bild: keystone

Sonny Styles ist der beste Athlet im Draft, was er am Combine, wo er mehrere Rekorde brach, eindrücklich bewies. Dort treten die Talente in verschiedenen Disziplinen an, um ihre Geschwindigkeit, (Sprung-)Kraft und weitere Eigenschaften zu messen. Der 1,96 m grosse und 111 kg schwere Linebacker verstärkt nun die in der letzten Saison sehr schwache Defensive der Washington Commanders.

Wenn Styles einschlägt und Quarterback Jayden Daniels nach einer enttäuschenden Saison mit vielen Verletzungen wieder bessere Leistungen zeigt, wird mit den Commanders wieder zu rechnen sein. In der vorletzten Saison erreichte Washington den Halbfinal.

New Orleans Saints Jordyn Tyson

Wide Receiver, 21

Bild: keystone

Viele erwarteten, dass Jordyn Tyson als erster Wide Receiver ausgesucht wird, doch diese Ehre wurde Carnell Tate zuteil. Die New Orleans Saints und Quarterback Tyler Shough dürfen sich auf einen hochtalentierten Passempfänger freuen, der aber häufig mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Während seines Laufs zur Bühne wurde Tyson von seinen Emotionen übermannt und sackte mit Tränen in den Augen kurz zu Boden. «Ihr seid stark, macht einfach weiter», richtete Tyson danach Worte an junge Talente, die ebenfalls mit Rückschlägen zu kämpfen haben.

Cleveland Browns Spencer Fano

Offensive Tackle, 21

Bild: keystone

Auf der Quarterback-Position stellen sich bei den Cleveland Browns noch viele Fragen. In der letzten Saison drafteten sie in Dillon Gabriel und Shedeur Sanders gleich zwei Spieler für die Position. Ausserdem ist Deshaun Watson nach wie vor Teil des Teams. Spencer Fano, der die Offensive Line verstärkt und sowohl bei Pässen als auch Läufen glänzen kann, soll Sanders und Co. beschützen und den Browns so bei der Entscheidung helfen, ob ihr Quarterback der Zukunft bereits im Kader ist oder im nächsten Jahr ein neues Talent geholt werden muss.

New York Giants Francis Mauigoa

Offensive Tackle, 20

Bild: keystone

Wenige Tage vor dem Draft schickten die New York Giants in Dexter Lawrence einen Defensivmann nach Cincinnati und erhielten dafür den 10. Pick. Mit diesem sicherten sie sich einen O-Liner, der den häufig verletzten Quarterback Jaxson Dart beschützen soll. Noch unklar ist, ob Francis Mauigoa tatsächlich auf einer der beiden Tackle-Positionen zum Einsatz kommt oder als Guard. Schon jetzt ist der Einfluss von Trainer John Harbaugh zu spüren, der in Arvell Reese (5. Pick) und Mauigoa erst einmal die Bereiche auf beiden Seiten der Line of Scrimmage verstärkt. In der martialischen NFL-Sprache wird hier von den Trenches («Schützengraben») gesprochen, in denen das Spiel gewonnen werde.

Die weiteren Picks

11. Dallas Cowboys: Caleb Downs, Safety, 21

12. Miami Dolphins: Kadyn Proctor, Offensive Tackle, 20

13. Los Angeles Rams: Ty Simpson, Quarterback, 23

Der Schock des Abends: Die Los Angeles Rams sichern sich Quarterback Ty Simpson in der Mitte der 1. Runde. Bild: keystone

14. Baltimore Ravens: Vega Ioane, Guard, 22

15. Tampa Bay Buccaneers: Rueben Bain Jr., Defensive End, 21

16. New York Jets: Kenyon Sadiq, Tight End, 21

17. Detroit Lions: Blake Miller, Offensive Tackle, 22

18. Minnesota Vikings: Caleb Banks, Defensive End, 23

19. Carolina Panthers: Monroe Freeling, Offensive Tackle, 21

20. Philadelphia Eagles: Makai Lemon, Wide Receiver, 21

21. Pittsburgh Steelers: Max Iheanachor, Offensive Tackle, 22

Die Fans von Draft-Gastgeber Pittsburgh freuten sich über einen neuen O-Liner. Wen Max Iheanachor beschützen wird, ist noch unklar, weil Aaron Rodgers auf die Entscheidung über seine Zukunft warten lässt. Bild: keystone

22. Los Angeles Chargers: Akheem Mesidor, Linebacker, 25

23. Dallas Cowboys: Malachi Lawrence, Defensive End, 22

24. Cleveland Browns: KC Concepcion, Wide Receiver, 21

25. Chicago Bears: Dillon Thieneman, Safety, 21

26. Houston Texans: Keylan Rutledge, Guard, 22

27. Miami Dolphins: Chris Johnson, Cornerback, 21

28. New England Patriots: Caleb Lomu, Offensive Tackle, 21

29. Kansas City Chiefs: Peter Woods, Defensive Tackle, 21

30. New York Jets: Omar Cooper Jr., Wide Receiver, 22

31. Tennessee Titans: Keldric Faulk, Defensive End, 21

32. Seattle Seahawks: Jadarian Price, Runningback, 22



So geht's weiter

In der Nacht auf Samstag ab 1 Uhr Schweizer Zeit werden die Runden 2 und 3 durchgeführt. Mit den verbleibenden vier Runden geht es dann am Samstagabend um 18 Uhr los.