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Fliegen auf Lego-Bauanleitungen: Das steckt dahinter

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Betroffen sind die Lego-Bauanleitungen von «SpongeBob Schwammkopf: Bikini Bottom». Bild: lego.com

Fliegen landen im Drucker – und dann auf Lego-Bauanleitungen

Zwei Insekten gerieten unter die Druckerpresse von Lego und wurden kurzerhand mitgedruckt. Ihre Umrisse zieren nun einige Bauanleitungen.
09.09.2026, 17:1209.09.2026, 17:12

Kurioser Fund von einem nichtsahnenden Lego-Fan: In einer Bauanleitung für «SpongeBob Schwammkopf: Bikini Bottom» fand er die Umrisse von zwei Fliegen, die unfreiwillig in die Druckerpresse geraten sind. In einigen Bauanleitungen wurden sie nun verewigt, schreibt Gamestar.

Auf Reddit hat der Nutzer Cats12456 seinen Fund auf der Bauanleitung veröffentlicht.

lego-Bauanleitung fliege
Abdrücke von Fliegen auf einer Lego-Bauanleitung.Bild: reddit

Wie das Ganze passiert ist, lässt sich nicht ganz aufschlüsseln. Da Lego die Anleitungen im Offset-Druck mit mehreren Walzen bedruckt, sind die Insekten wohl irgendwie an den Walzen kleben geblieben. Wie viele Bauanleitungen die Abdrücke der Fliegen beinhalten, ist unklar, jedoch sollen es mehrere sein. Ein weiterer Reddit-Nutzer hat ebenfalls ein Bild von seiner Anleitung gepostet.

Motten-Gate von 1947

So ein Vorfall ist nicht ganz neu: Schon 1947 sorgte ein Insekt für einen Zwischenfall. Damals handelte es sich jedoch um eine Motte. Diese war in einem Computer eingeklemmt und sorgte für Fehler. Der Vorfall war die Geburtsstunde für das Wort «Bug» als Begriff für einen Softwarefehler. Denn Bug heisst übersetzt Käfer oder Insekt.

(kek)

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