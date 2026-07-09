Beim Bahnhof Elgg ZH gibt es zurzeit Tests zur Lichtverschmutzung. Bild: watson-user

Deshalb hängen diese Dinger derzeit an SBB-Bahnhöfen

An Bahnhöfen laufen derzeit Versuche zur Reduzierung der Lichtverschmutzung. Dafür wurden Insektenfallen installiert.

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Wer derzeit mit dem Zug unterwegs ist, hat sich vielleicht schon gewundert: An einigen Bahnhöfen wurden an den Beleuchtungsmasten mysteriöse Behälter angebracht.

Das Ganze ist ein Forschungsprojekt der SBB in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Mit den Experimenten sollen die Auswirkungen von künstlichem Licht auf fliegende Insekten untersucht werden, wie auf aufgehängten Plakaten der SBB informiert wird. Schliesslich soll die Frage beantwortet werden, ob LED-Beleuchtung weniger Insekten anzieht als Halogenleuchten.

Mit Plakaten informieren die SBB über die Tests. Bild: watson-user

Warum das wichtig ist

Nachtaktive Insekten sind an geringe Lichtstärken angepasst und werden von künstlichen Lichtquellen angezogen. Gelangen sie in einen Lichtkegel, finden sie oft nicht mehr heraus und sterben schliesslich an Erschöpfung. Das kann dem Ökosystem schaden, denn Insekten übernehmen wichtige Aufgaben wie die Bestäubung von Pflanzen.

Beim durchgeführten Test ersetzten die SBB die alten Halogenleuchten durch neue LEDs. Die modernen Leuchten sparen somit nicht nur Energie, deren Intensität kann auch angepasst werden. Durch das Experiment können nachhaltige Aussenbeleuchtungen entwickelt werden, die sowohl dem Menschen als auch der Natur weniger schaden.

Automatisierte Insektenfallen. Becher in einem Aluminiumbehälter sammeln Insekten während der Nacht. Die Becher werden wöchentlich geleert. Bild: watson-user

So lange dauert das Experiment

Die Tests laufen vom 30. Juni bis 22. Juli 2026. Am Bahnhof Elgg ZH wurden beispielsweise fünf ältere Halogen- und fünf neue LED-Leuchten mit automatisierten Insektenfallen bestückt. Während der Nacht werden damit Insekten gefangen, die Fallen werden danach wöchentlich geleert.

Ziel des Projekts ist es, besser zu verstehen, wie sich unterschiedliche Beleuchtungen auf Insektengemeinschaften auswirken. Die Erkenntnisse helfen bei der Entwicklung nachhaltigerer Beleuchtungskonzepte und dem Minimieren von Lichtverschmutzung.