Viele Airfryer scheitern ausgerechnet an Pommes frites – aber einer ragt obenaus

Beim Test fällt kein Airfryer durch. Beim Frittieren zeigen sich zwischen den Geräten jedoch deutliche Unterschiede.

Mehr «Leben»

Schnell, energieeffizient und mit wenig Fett: Airfryer erfreuen sich grosser Beliebtheit. Der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat deshalb handelsübliche Heissluftfritteusen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Kein Gerät fällt durch, doch zwischen den Modellen gibt es enorme Unterschiede.

Bewertet wurden Zubereitung, Handhabung, Energieverbrauch, Verarbeitungsqualität, Sicherheit sowie Lärm. Maximal wurden 100 Punkte verteilt.

Viele scheitern an Pommes

Viele der Geräte scheitern ausgerechnet an Pommes frites. Bei einer kleinen Menge funktionieren sie meistens, bei der angegebenen Höchstmenge ist das Ergebnis jedoch ernüchternd. Viele der Fritten verbrannten. Nur ein einziges Gerät konnte die Pommes gleichmässig frittieren und erhielt dabei ein «Sehr gut»: Es handelt sich um das Modell NA322/00 Serie 3000 von Philips.

Das Modell NA322/00 Serie 3000 von Philips frittiert Pommes gleichmässig. Bild: galaxus.ch

Probleme gab es auch bei der Handhabung und der Reinigung, denn in den Gehäusen sammelte sich Schmutz und die Rillen an der Oberseite füllten sich rasch mit Fett und Staub.

Die Ergebnisse zeigen, dass man nicht den teuersten Airfryer kaufen muss. Schon Geräte zwischen 100 und 130 Franken erbringen eine gute Leistung.

Alle Ergebnisse des Testes

Philips: NA322/00 Serie 3000 4,2 Liter (95 Franken*) – 73 Punkte

NA322/00 Serie 3000 4,2 Liter (95 Franken*) – 73 Punkte Philips: NA332/00 Serie 3000 6,2 Liter (109,95 Franken) – 70 Punkte

NA332/00 Serie 3000 6,2 Liter (109,95 Franken) – 70 Punkte Braun: MultiFry 3 HF3030 (59 Franken) – 69 Punkte

MultiFry 3 HF3030 (59 Franken) – 69 Punkte Philips: NA150/00 (89 Franken) – 68 Punkte

NA150/00 (89 Franken) – 68 Punkte Tefal: EY5728 Easy Fry Smart & Silence Black (179 Franken) – 68 Punkte

EY5728 Easy Fry Smart & Silence Black (179 Franken) – 68 Punkte Bosch: MAF671B1 (133,90 Franken) – 68 Punkte

MAF671B1 (133,90 Franken) – 68 Punkte Cosori: Turbo Tower Pro Smart (208,50) – 67 Punkte

Turbo Tower Pro Smart (208,50) – 67 Punkte Tefal: Easy Fry Dual Air Fryer & Grill EY901N Black (136,00) – 66 Punkte

Easy Fry Dual Air Fryer & Grill EY901N Black (136,00) – 66 Punkte Philips: Serie 5000 NA555/00 (206,90 Franken) – 66 Punkte

Serie 5000 NA555/00 (206,90 Franken) – 66 Punkte Cosori: Dual Basket 8,5 Liter R901 (109 Franken) – 65 Punkte

Dual Basket 8,5 Liter R901 (109 Franken) – 65 Punkte Russell Hobbs: 27680-56 Satisfry Dual Basket Air Fryer 9 Liter (119 Franken) – 65 Punkte

27680-56 Satisfry Dual Basket Air Fryer 9 Liter (119 Franken) – 65 Punkte Ninja: Foodi FlexDrawer AF500EUDBCP (149 Franken) – 64 Punkte

Foodi FlexDrawer AF500EUDBCP (149 Franken) – 64 Punkte Ninja: SL300EU Double Stack (145 Franken) – 63 Punkte

SL300EU Double Stack (145 Franken) – 63 Punkte Instant Pot: Vortex Dual Drawer 8 Liter (109 Franken) – 62 Punkte

Vortex Dual Drawer 8 Liter (109 Franken) – 62 Punkte Russell Hobbs: Satisfry Air & Grill Multicooker 5,5 Liter 26520-56 (119 Franken) – 62 Punkte

Satisfry Air & Grill Multicooker 5,5 Liter 26520-56 (119 Franken) – 62 Punkte Nutribullet: NBA0811DG (139 Franken) – 62 Punkte

NBA0811DG (139 Franken) – 62 Punkte Tefal: EY551 Easy Fry Silence Coal (89 Franken) – 61 Punkte

EY551 Easy Fry Silence Coal (89 Franken) – 61 Punkte Ninja: SL400EUWH Double Stack XL 9,5 Liter (148,40 Franken) – 59 Punkte

SL400EUWH Double Stack XL 9,5 Liter (148,40 Franken) – 59 Punkte Domo: DO540FR (89,90 Franken) – 58 Punkte

DO540FR (89,90 Franken) – 58 Punkte Moulinex: EZ8558F0 Easy Fry Mega (142 Franken) – 56 Punkte

*Die Schweizer Preise stammen vom Beobachter.

Airfryer vs. Fritteuse

Auch wenn Heissluftfritteusen im Gegensatz zum Backofen nicht lange vorgeheizt werden müssen, sind sie nicht sehr nachhaltig. Gemäss dem VKI wird ein Gerät bei einem Defekt nach durchschnittlich fünfeinhalb Jahren aussortiert. Gängige Fritteusen halten fast doppelt so lange durch. Airfryer sollten deshalb regelmässig genutzt werden.

(kek)