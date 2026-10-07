Viele Airfryer scheitern ausgerechnet an Pommes frites – aber einer ragt obenaus
Schnell, energieeffizient und mit wenig Fett: Airfryer erfreuen sich grosser Beliebtheit. Der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat deshalb handelsübliche Heissluftfritteusen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Kein Gerät fällt durch, doch zwischen den Modellen gibt es enorme Unterschiede.
Bewertet wurden Zubereitung, Handhabung, Energieverbrauch, Verarbeitungsqualität, Sicherheit sowie Lärm. Maximal wurden 100 Punkte verteilt.
Viele scheitern an Pommes
Viele der Geräte scheitern ausgerechnet an Pommes frites. Bei einer kleinen Menge funktionieren sie meistens, bei der angegebenen Höchstmenge ist das Ergebnis jedoch ernüchternd. Viele der Fritten verbrannten. Nur ein einziges Gerät konnte die Pommes gleichmässig frittieren und erhielt dabei ein «Sehr gut»: Es handelt sich um das Modell NA322/00 Serie 3000 von Philips.
Probleme gab es auch bei der Handhabung und der Reinigung, denn in den Gehäusen sammelte sich Schmutz und die Rillen an der Oberseite füllten sich rasch mit Fett und Staub.
Die Ergebnisse zeigen, dass man nicht den teuersten Airfryer kaufen muss. Schon Geräte zwischen 100 und 130 Franken erbringen eine gute Leistung.
Alle Ergebnisse des Testes
- Philips: NA322/00 Serie 3000 4,2 Liter (95 Franken*) – 73 Punkte
- Philips: NA332/00 Serie 3000 6,2 Liter (109,95 Franken) – 70 Punkte
- Braun: MultiFry 3 HF3030 (59 Franken) – 69 Punkte
- Philips: NA150/00 (89 Franken) – 68 Punkte
- Tefal: EY5728 Easy Fry Smart & Silence Black (179 Franken) – 68 Punkte
- Bosch: MAF671B1 (133,90 Franken) – 68 Punkte
- Cosori: Turbo Tower Pro Smart (208,50) – 67 Punkte
- Tefal: Easy Fry Dual Air Fryer & Grill EY901N Black (136,00) – 66 Punkte
- Philips: Serie 5000 NA555/00 (206,90 Franken) – 66 Punkte
- Cosori: Dual Basket 8,5 Liter R901 (109 Franken) – 65 Punkte
- Russell Hobbs: 27680-56 Satisfry Dual Basket Air Fryer 9 Liter (119 Franken) – 65 Punkte
- Ninja: Foodi FlexDrawer AF500EUDBCP (149 Franken) – 64 Punkte
- Ninja: SL300EU Double Stack (145 Franken) – 63 Punkte
- Instant Pot: Vortex Dual Drawer 8 Liter (109 Franken) – 62 Punkte
- Russell Hobbs: Satisfry Air & Grill Multicooker 5,5 Liter 26520-56 (119 Franken) – 62 Punkte
- Nutribullet: NBA0811DG (139 Franken) – 62 Punkte
- Tefal: EY551 Easy Fry Silence Coal (89 Franken) – 61 Punkte
- Ninja: SL400EUWH Double Stack XL 9,5 Liter (148,40 Franken) – 59 Punkte
- Domo: DO540FR (89,90 Franken) – 58 Punkte
- Moulinex: EZ8558F0 Easy Fry Mega (142 Franken) – 56 Punkte
*Die Schweizer Preise stammen vom Beobachter.
Airfryer vs. Fritteuse
Auch wenn Heissluftfritteusen im Gegensatz zum Backofen nicht lange vorgeheizt werden müssen, sind sie nicht sehr nachhaltig. Gemäss dem VKI wird ein Gerät bei einem Defekt nach durchschnittlich fünfeinhalb Jahren aussortiert. Gängige Fritteusen halten fast doppelt so lange durch. Airfryer sollten deshalb regelmässig genutzt werden.
(kek)