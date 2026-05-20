Der «Kassensturz»- und «K-Tipp»-Test zeigt: Auch günstige Gasgrills sind gut
Ein neuer Test von Kassensturz und K-Tipp zeigt: Ein guter Gasgrill muss nicht teuer sein. Das Prüfinstitut Applitest in Nürnberg hat zehn vielverkaufte Modelle auf Verarbeitung, Handhabung und Wetterbeständigkeit geprüft.
Die meisten Grills stammen aus China, nur zwei in Italien hergestellt. Alle getesteten Geräte sind sicher im Betrieb. Wer mehr Geld ausgibt, bekommt vor allem mehr Komfort und eine gleichmässigere Hitzeverteilung.
Testsieger ist der Spirit E-210 von Weber. Er überzeugt mit sehr gleichmässiger Hitze und guter Verarbeitung. Allerdings gehört er zu den teureren Modellen und kostet über 400 Franken. Schon vor zehn Jahren lag ein Gerät von Weber im damaligen Test auf dem ersten Platz.
Auch günstigere Modelle liefern gute Grillergebnisse
Doch auch für weniger Geld gibt es Gasgrills, die im Test gut abschneiden. Ein Beispiel dafür ist das Modell Kane von Jamestown für rund 200 Franken. Es punktet vor allem bei der Handhabung – und wird zum Preis-Leistungs-Sieger.
Der Test zeigt ausserdem, dass auch teurere Modelle nicht immer die besten sind. Der Ascona 570 G All Black von Outdoorchef erhielt lediglich ein «genügend». Das Modell kostet rund 400 Franken.
Nur ein Gasgrill im Test schneidet ungenügend ab: das Modell Xpert 200 LW der Marke Campingaz. Das Gerät stand im Test nicht stabil und begann bereits bei leichtem Rütteln zu wackeln. Zudem funktionierte die Zündung erst nach mehreren Versuchen – und das in einem windstillen Raum. (cst)
Das gesamte Ranking:
- Weber – Spirit E-210599
Preis: 599.–
Note: 5.6 (sehr gut)
- Flamino – Chico 3B479.20
Preis: 479.20
Note: 5.4 (gut)
- Jamestown – Kane
Preis: 199.95
Note: 5 (gut)
- Barbecue Grill Club – Bary
Preis: 359.–
Note: 5.0 (gut)
- Ikea – Grillskär
Preis: 599.–
Note: 4.9 (gut)
- Outdoorchef – Ascona 570 G All Black
Preis: 399.20
Note: 4.7 (genügend)
- Barbecue Grill Club – Glowy
Preis: 159.–
Note: 4.4 (genügend)
- Campingaz – BBQ Compact 3L Plus
Preis: 345.90
Notr: 4.2 (genügend)
- Grillstar – Atlanta II 200
Preis: 199.–
Note 4.1 (genügend)
- Campingaz – Xpert 200 LW
Preis: 199.95
Note: 3.9 (ungenügend)