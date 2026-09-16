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«Kassensturz»-Test: Discounter-Butterzöpfe fallen durch

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Bei Butterzöpfen kann eine bekannte Bäckerei überzeugen.Bild: shutterstock

«Kassensturz» testet Butterzöpfe – Discounter floppen

Zwölf Butterzöpfe von Discountern und Bäckereien wurden getestet. Das Ergebnis zeigt: Beim Butterzopf macht sich der Preisunterschied durchaus bemerkbar – teuer ist manchmal tatsächlich besser.
16.09.2026, 12:3416.09.2026, 12:34

So ein Zopf mit Butter oder Konfi zum Frühstück ist doch was Feines. Doch welcher ist der beste? Dieser Frage ging der «Kassensturz» nach. Getestet wurden zwölf der meistverkauften Zöpfe aus Detailhandel und Bäckereien.

Bewertet wurden die Produkte nach Aussehen, Duft, Textur sowie Aroma und Geschmack. Dafür haben die Experten Scheiben der Brotmitte nach Intensität des Aromas analysiert. Dabei war besonders wichtig, ob sich Butter- und Milchnoten entsprechend entfalten.

Diese Zöpfe fallen durch

«Ungenügend» ist mit der Note 3,8 der Panetteria-Butterzopf von Aldi. Er soll nach Bier schmecken. Und auch das Fehlen von rahmigen und buttrigen Aromen wurde bemängelt. Aldi Suisse meint auf Anfrage des SRF, der Zopf sei sehr beliebt und habe interne Tests immer bestanden. Die Ergebnisse würden aber mit den Lieferanten besprochen.

Butterzopf Aldi
Aldi konnte mit seinem Butterzopf nicht überzeugen.Bild: aldi-now.ch

Schlecht abgeschnitten hat auch der Denner. Dessen Zopf erhielt nur die Note 3,9. Hier soll der säuerliche Geschmack das Problem sein. Denner meint dazu, dass ein Lagerfehler beim Testprodukt die Ursache sein könnte. Dies werde nun geprüft.

Die meisten getesteten Zöpfe erhielten die Bewertung Genügend. Überraschend dabei: Auch der teuerste Zopf von Bio-Beck Lehmann gehört mit der Note 4,4 dazu.

Das sind die Gewinner

Silber holt Sprüngli. Der Zopf konnte mit seinem Aussehen wie auch mit seinen Milch- und Hefearomen punkten. Auch der Bio-Butterzopf von Coop konnte mit der Note 4,8 überzeugen. Spitzenreiter ist aber der Sutter-Begg aus Basel mit seinem «Angge-Zopf». Durch seine Aromen erhielt er die Note 5,1.

angge Zopf
Der Angge Zopf ist der Testsieger.Bild: sutterbegg.ch

Die 12 getesteten Zöpfe

  • Sutter-Begg: Angge-Zopf (1.20 Fr.*) – sehr gut (Note 5,1)
  • Coop: Bio-Butterzopf (0.98 Fr.) – gut (Note 4,8)
  • Confiserie Sprüngli: Butterzopf klein (1.55 Fr.) – gut (Note 4,8)
  • Coop: Butterzopf (0.72 Fr.) – genügend (Note 4,6)
  • Bachmann: Butterzopf (1.46 Fr.) – genügend (Note 4,6)
  • Qualité Suisse (Lidl): Butterzopf (0.72 Fr.) – genügend (Note 4,5)
  • Migros: Butterzopf IP (0.72 Fr.) – genügend (Note 4,5)
  • Steiner-Beck: Butterzopf mittel (1.65 Fr.) – genügend (Note 4,5)
  • Migros: Bio-Butterzopf (0.98 Fr.) – genügend (Note 4,4)
  • Bio-Beck Lehmann (Bachser Märt): Bio-Butterzopf Weizen (1.78 Fr.) – genügend (Note 4,4)
  • Denner: Butterzopf (0.73 Fr.) – ungenügend (Note 3,9)
  • Panetteria (Aldi): Butterzopf (0.72 Fr.) – ungenügend (3,8)

* Preis pro 100 Gramm

(kek)

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