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Merkels Regierungsflieger gibt's zu kaufen und er ist luxuriös

Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, auf dem Weg zum Flugzeug am Flughafen Tegel. Merkel wird ihren ersten Antrittsbesuch in Paris machen. 18.12.2013, Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ...
Angela Merkel auf dem Weg in den Luxusflieger.Bild: Imago stock&people

Maschine gefällig? Merkels Regierungsflieger gibt es zu kaufen

Ein Airbus A340, mit dem Angela Merkel jahrelang als Bundeskanzlerin um die Welt düste, steht bei einem US-Flugzeughändler zum Verkauf. Die Bilder zeigen: Bei Staatsreisen durfte es durchaus etwas luxuriöser sein.
08.09.2026, 18:2408.09.2026, 18:24

Angela Merkel ist in ihrer Zeit als deutsche Kanzlerin gut in der Welt herumgekommen. Schlecht ging es ihr beim Herumjetten aber wohl nicht, wenn man die Bilder des damaligen Regierungsfliegers betrachtet. Der Luxusflieger ist teils besser ausgestattet als eine gängige Wohnung des Ottonormalverbrauchers.

Jet merkel
Zum Interieur des Flugzeugs gehört eine grosse Sitzecke mit Flatscreens. Bild: jetcraft.com

Das Flugzeug Theodor Heuss, benannt nach dem ersten Bundespräsidenten, steht nun bei dem amerikanischen Flugzeughändler Jetcraft zum Verkauf. Die Bilder zeigen: Angela Merkel und andere Spitzenpolitiker liessen es sich über den Wolken gut gehen, denn neben bequemen Sofas, Sesseln und Betten gab es sogar ein Badezimmer mit Dusche.

Jet Merkel
Die Politik ist ein schmutziges Geschäft. Hier konnte man sich davon befreien.Bild: jetcraft.com

Der Preis für die Maschine ist Verhandlungssache, schreibt die «Süddeutsche Zeitung». Zwar ist die schwarz-rot-goldene Lackierung noch dran, geliefert werden soll der Flieger aber neu lackiert, in luxuriösem «Matterhorn Weiss».

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Schlafsofas sind in der Maschine integriert.Bild: jetcraft.com

Die Maschine hat bisher 50'710 Flugstunden und 8768 Landungen vorzuweisen. Platz haben 145 Passagiere. Natürlich gibt es für auch eine «VVIP Einrichtung», für «very very important people».

Ebenfalls gibt es ein Kommunikationszentrum für Besprechungen, eine Economy-Class, wo Journalisten und das Personal platziert wurden, und weitere riesige Sofas und Sessel. Farblich ist alles in braunem Holz und Beige gehalten.

(kek)

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