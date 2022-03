Für diesen Kurzfilm erhält Schweizer Regisseur einen prestigeträchtigen BAFTA-Award

Antonin Niclass, der 30-jährige Franko-Schweizer, hat am Sonntag in London einen Preis der britischen Film- und Fernsehakademie (BAFTA) für seinen animierten Kurzfilm «Do not feed the pigeons» erhalten. Das war am Dienstag auf der Facebook-Seite von Swiss Films zu lesen.

Antonin Niclass (rechts) mit seinem Bafta-Award. Bild: keystone

Niclass, 1991 in Meyrin (GE) geboren, studierte in Belgien Film. 2015 schloss er ein Diplom am Institut des Arts de Diffusion mit seinem Kurzfilm «Panda» ab. Während er als Regieassistent an Musikvideos in Brüssel arbeitete, produzierte er mehrere Animationsvideos für Tataki, eine Sendung des Westschweizer Fernsehens RTS.

Der Kurzfilm «Do not feed the pigeons» in voller Länge. Video: YouTube/BAFTA

2019 wechselte er an die National Film & Television School in London. Dort realisierte er den Film «Do not feed the pigeons» in Stop-Motion, der im Mai 2021 veröffentlicht wurde. (sda)