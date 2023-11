Es gibt viele schöne Farben auf der Farbpalette. Doch eine Farbe scheint die Menschen besonders abzustossen. Bild: www.imago-images.de

Das ist die hässlichste Farbe der Welt

Der Farbton «Pantone 448 C» gilt als hässlichste Farbe der Welt. Das australische Gesundheitsministerium macht sich genau das zu nutzen.

Niclas Staritz / t-online

Ein Artikel von

Im Jahr 2011 erliess die australische Regierung ein Gesetz, das eine einheitliche Verpackung für Zigaretten vorschrieb. «Alle Aussenflächen der Primär- und Sekundärverpackung müssen die Farbe ‹Pantone 448 C› haben», heisst es in diesem. Und das hat einen ganz bestimmten Grund.

Die Farbe «448 C» des Farbsystems der Firma Pantone ist laut Marktforschern besonders unattraktiv. Bild: Pantone

Marktforscher haben zuvor im Auftrag des australischen Gesundheitsministeriums herausgefunden, dass «Pantone 448 C» die unattraktivste Farbe überhaupt ist. Neben «Pantone 448 C», wurden in diesem Zusammenhang auch Dunkelgrau und Senfgelb als besonders unattraktiv für Käufer eingestuft. Das Gesundheitsministerium wollte für die geplante Vereinheitlichung von Zigarettenpackungen die abstossendste Farbe überhaupt finden, um potenzielle Käufer von einem Kauf abzuhalten.

Die Marktforscher hätten also genau gegensätzlich zu dem gearbeitet, was sie normalerweise täten, erklärte Victoria Parr damals der australischen Tageszeitung «The Age». Parr war Teil des Forscherteams des Marktforschungsinstituts Growth from Knowledge (GfK). In der Regel würden die Forscher daran arbeiten, begehrenswerte Verpackungen zu erschaffen, um neue Kunden zu gewinnen, führte Parr fort. «Stattdessen bestand unsere Aufgabe darin, unserem Kunden dabei zu helfen, die Nachfrage zu reduzieren, mit dem letztendlichen Ziel, den Produktverbrauch zu minimieren», so die Marktforscherin weiter.

Und so stiessen die Forscher auf die Farbe, die vom australischen Gesundheitsministerium zunächst als Olivgrün bezeichnet wurde. Diese Bezeichnung erzürnte allerdings australische Oliven-Unternehmer, die den Ruf der Steinfrucht in Gefahr sahen. Daher sprach man seither nur noch von «Pantone 448 C». Die Farbe stammt aus dem Farbsystem der US-amerikanischen Firma Pantone.

In Australien konnte nach Einführung des Gesetzes ein deutlicher Rückgang an Zigarettenverkäufen verzeichnet werden. 2016 entschieden daher weitere Länder, «Pantone 448 C» für die Verpackung von Zigaretten vorzugeben. Zu diesen Ländern gehören: Kanada, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Irland, Israel, Norwegen, Neuseeland, Slowenien, Saudi-Arabien, Uruguay, Thailand, Singapur, die Türkei, Belgien und die Niederlande.

Viel «Pantone 448 C»: So sehen die Zigarettenregale in Frankreich seit 2016 aus. Bild: imago stock&people

«Pantone 448 C» scheint Menschen allerdings nicht nur abzustossen. Immerhin fand die Farbe auch in Leonardo da Vincis «Mona Lisa» Anwendung.