Dieser Sommerhit ist 20 Jahre alt – und welcher ist eigentlich der Banger 2024?

Du wirst es vermutlich auch fast nicht glauben können: Es ist wirklich 20 Jahre her, dass der folgende Hit unseren Sommer bereicherte.

«Dragostea din Tei» von O-Zone.

Zwanzig. Jahre.

Damals, im Jahr 2004, war der Hit der moldauischen Boygroup weltweit über Wochen an der Spitze der Charts zu finden und in sämtlichen Radios zu hören. Über die Jahre wurde er mehrfach gecovert – unter anderem von Rihanna oder aktuell von One Republic und David Guetta.

Aber das Original von «Dragostea Din Tei» von O-Zone ist und bleibt die beste Version.

Und jetzt alle!

2004 scheint insgesamt ein verdammt gutes Jahr für Sommerhits gewesen zu sein. Da waren unter anderem Aventura mit «Obsesión» oder etwa «This Love» von Maroon 5.

Und der Sommerhit 2024?

Wenn wir einmal einen Blick auf die Schweizer Hitparade werfen, müsste es vermutlich dieser Reggaeton-Track von Floyymenor und Cris MJ sein.

«Gata Only» ist aktuell in sämtlichen Charts auf dieser Welt zu finden, in der Schweiz thront der Song bereits seit sieben Wochen auf Platz eins. Fehlenden Bumms kann man dem Stück gewiss nicht unterstellen. Aber wo ist der eingängige Refrain, das Ohrwurmpotenzial, der dazugehörige Gruppen-Tanz?

Nun. Möglicherweise ist der vermeintlich beste Sommerhit einfach der, den man in seiner Jugend rauf und runter gehört hat. Oder jener, den man mit einem schönen Sommer oder grossartigen Ferien-Erlebnissen verbindet.

Um auch bei diesen nicht sehr sommerlichen Temperaturen etwas Stimmung aufkommen zu lassen, würden wir gerne von dir wissen: Welches ist der beste Sommersong EVER?

Wir watson-Leute machen mal den Anfang.

«One to make her happy» – Marque

Favorit von Alexandra Heusi.

«Bacardi Feeling» – Kate Yanai

Favorit von Ralf Meile. («Mehr Sommer geht wirklich nicht.»)

«Despacito» – Luis Fonsi und Daddy Yankee feat. Justin Bieber

Favorit von Nadine Sommerhalder. Aber nur die Version mit Justin Bieber.

«Sunshine Reggae» – Laid Back

Favorit von Chantal Stäubli.

«Soco bate vira»

Favorit von Corsin Manser.



(Er sagt zu seiner Verteidigung: «Wahrscheinlich ist's gar kein richtiger Sommerhit, sondern ein portugiesisches Kinderlied. Aber bei unseren Strandferien haben sie in der Minidisco abends immer diesen Song laufen lassen. Jetzt läuft er mir die ganze Zeit nach und gibt mir ein Sommerfeeling.»)

«What's Up» – 4 Non Blondes

Favorit von Daniel Schurter.

«The Spark» – Kabin Crew & Lisdoonvarna Crew

Favorit von Sergio Minnig.

«Ndokulandela» – Bongeziwe Mabandla

Favorit von Alina Kilongan.

«Narcotic» – Liquido

Favorit von Aylin Erol.

«Danza Kuduro» – Don Omar ft. Lucenzo

Favorit von Nik Helbling.

Und nun: Nenne uns deinen liebsten Sommerhit und bringe uns etwas Sommer zurück! (Bitte.)

