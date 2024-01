Gleich fühlst du dich alt: Diese Filme, Songs und Styles werden heuer 20 Jahre alt

Kinder, wie die Zeit vergeht. 2024 haben wir schon, aber irgendwie fühlt es sich immer noch an, als wäre doch erst grade noch 2004 gewesen.

Falsch gefühlt! Denn tatsächlich werden die folgenden Filme, Songs und Co. heuer 20 Jahre alt. Gleich wirst du dich erst alt fühlen und dann in Erinnerungen schwelgen. Oder umgekehrt – was uns natürlich sehr leid täte.

«Mean Girls»

©Paramount Home Entertainment

Das wäre der erste Moment, in dem du vielleicht nochmals auf deine Geburtsurkunde schauen müsstest. Jup, wenn du damals im Kino oder auf DVD Lindsay Lohan und Rachel McAdams beim Zicken in der Highschool zugesehen hast, bist du inzwischen vermutlich ... nun ja ... alt.

Fesch, oder?

«The Notebook» («Wie ein einziger Tag»)

©Warner Bros. Pictures Germany

Auch diese – und wir würden es wagen zu behaupten – schönste Liebesgeschichte auf Leinwand wird dieses Jahr 20 Jahre alt.

Oder wie es dieses Meme so schön zusammenfasst: Rachel McAdams war einfach cool.

meme via ifunny

Rachel McAdams hat uns im selben Jahr wirklich «The Notebook» und «Mean Girls» geschenkt. Legendenstatus.

«Terminal»

©United International Pictures GmbH

Die Geschichte um Viktor Navorski, der wegen seiner ungültigen Papiere im Flughafen von New York festsitzt? Ebenfalls ein (grossartiger) Film aus dem Jahre 2004.

«Die Unglaublichen» («The Incredibles»)

©Disney / Pixar

Dieser «neue» Animationsfilm ist auch nicht mehr ganz so neu. 20 Jahre (wtf?) ist er inzwischen alt.

«Troja» («Troy»)

©Warner Bros. Pictures Germany

Brad Pitt mit langem Engelshaar? Vor 20 Jahren mal.

«30 über Nacht» («13 Going On 30»)

©Columbia Tri-Star Filmgesellschaft mbhH

Und, vielleicht, und das ist möglicherweise ganz subjektiv, ist das eines der schönsten Paare der Filmgeschichte: Jenna und Matt.

Mark Ruffalo und Jennifer Garner. ©Columbia Tri-Star Filmgesellschaft mbhH

Die beiden wären eigentlich auch heute noch ein schönes Paar.

Die beiden Darsteller bei einer Reunion im Jahr 2021. bild: twitter

(T)Raumschiff Surprise – Periode 1

©Constantin Film

Die Science-Fiction-Komödie mit Bully, Rick Kavanian, Christian Tramitz und Til Schweiger spielt zwar im Jahre 2054, kam aber bereits 2004 im Kino.

Und das war selbstverständlich nur eine Auswahl der Kassenschlager, die dieses Jahr 20 werden.

Dazu gehören ausserdem:

«The Day After Tomorrow»

«50 erste Dates»

«Das Vermächtnis der Tempelritter»

«I, Robot»

«White Chicks»

«Harry Potter und der Gefangene von Askaban»

«The Ring Thing»

Und alle werden heuer 20 Jahre alt.

Musik, wir brauchen Musik!

Machen wir weiter mit Musik! Hier kommen zehn Songs, die dieses Jahr satte 20 Jahre alt werden. Holt euren Rollator hervor, jetzt wird getanzt!

«Yeah» von Usher

«Fuck it (I Don't Want You Back)» von Eamon

«Get Out» von JoJo

«American Idiot» von Green Day

«Drop It Like It's Hot» von Snoop Dogg und Pharrell Williams

«Since U Been Gone» von Kelly Clarkson

«Hie u jetzt» von Mia Aegerter

«I Han» von Sektion Kuchikäschtli

«Die perfekte Welle» von Juli

Und was war sonst noch wichtig im Jahr 2004?

Laut Internetz wurde das folgende – fast schon ikonische – Bild im Jahr 2004 aufgenommen. Selfies waren also damals schon der Shit, wenn auch ohne Frontkamera etwas mehr Geschick erfordert war.

Pulswärmer und Kreuzketteli waren übrigens auch sehr wichtig.

Bei den Mädchen hingegen waren Muschelsplitter-Ketten und die Haare rechts das ultimative Frisuren-Goal.

UGG-Boots haben die Schweiz erst später im Sturm erobert.

Adios, Discman! Um cool zu sein, brauchtest du 2004 mindestens einen dieser iPods.

Am besten das damals aktuellste Modell unten rechts (iPod Mini) mit verrückten 4 Gigabyte Speicher.

Und wo warst du im Jahr 2004? Erzähl uns deinen besten Moment!

