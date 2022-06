Eminem und Snoop Dogg droppen überraschend gemeinsamen Track – das sind die Reaktionen

«Das hätte schon lange passieren müssen» – Eminem und Snoop Dogg veröffentlichen Song

Die beiden Hip-Hop-Schwergewichte Eminem und Snoop Dogg haben gemeinsam den Track «From The D 2 The LBC» veröffentlicht. Interessanterweise ist es erst der zweite Track, in dem die beiden US-Rapper gemeinsame Sache machen. Deshalb leitet Eminem den Song auch mit folgendem Zitat ein: «Das hätte schon lange passieren müssen.»

Der Track ist noch keine 10 Stunden auf YouTube und wurde bereits über 1,3 Millionen Mal geklickt.

Die Reaktionen auf «From The D 2 The LBC»

Die Fans feiern die unerwartete Kollaboration derweil im Netz. Das Feedback auf den Song und die Zusammenarbeit mit dem NFT-Business kommt im Grossen und Ganzen gut an:

Erst der zweite Song von Eminem und Snoop Dogg

Erstmals performt wurde der Song am NFT-Festival ApeFest. Die Animation des Musikvideos ist deshalb auch sehr fest an die visuelle Signatur des Festivals angelehnt. Neben den beiden Rappern machte auch Madonna mit einem Auftritt auf sich aufmerksam.

Der gemeinsame Auftritt ist deshalb bemerkenswert, weil Eminem und Snoop Dogg bis kürzlich noch auf Kriegsfuss standen. Auch in der Vergangenheit hatten sie wenig miteinander zu tun. Es gibt nur einen weiteren Song, auf dem beide Rapper zu hören sind: Es ist «Bitch Please II» mit Dr. Dre, Xzibit und Nate Dogg aus dem Jahr 2000. (leo)