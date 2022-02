Spotify löscht 70 Episoden aus Joe Rogans umstrittenem Podcast

Etwa 70 Episoden des umstrittenen Podcasters Joe Rogan sind offenbar beim Streamingdienst Spotify gelöscht worden. Zuvor hatte es Beschwerden wegen rassistischen Äusserungen gegeben.

Der amerikanische Musik- und Streamingdienst Spotify hat offenbar mehrere Dutzend Episoden des umstrittenen Podcasters Joe Rogan gelöscht. Das berichtet das US-Webmagazin «The Verge». Es seien etwa 70 Folgen des Audioprogramms aus dem Angebot verschwunden. Unklar ist, ob die Folgen aus den über 1'700 Episoden bewusst ausgesucht wurden. Spotify hat sich bislang nicht geäussert.

Comedian Joe Rogan hat einen Podcast, der von Millionen gehört wird.

Joe Rogan ist in den USA sehr populär, vor allem wegen seiner deutlichen Meinung zu vielen Themen. Er rauchte einst in seinem Studio mit Elon Musk Cannabis, hat sich aber in jüngster Vergangenheit immer wieder gegen Impfungen ausgesprochen. Ausserdem soll er wiederholt das N-Wort verwendet haben. Auf Instagram hatte Rogan sich entschuldigt. «Ich weiss, dass es für die meisten Menschen keinen Grund gibt, dass eine weisse Person dieses Wort jemals sagen darf, geschweige denn öffentlich in einem Podcast, und dem stimme ich jetzt zu», sagt Rogan.

Wegen umstrittener und bisweilen offensichtlich falschen Aussagen zu Corona und Impfungen waren Rogan und Spotify vor einigen Tagen in die Kritik geraten. Der Musiker Neil Young zog alle Songs von der Plattform ab, seine Kollegen David Crosby , Graham Nash und Stephen Stills zogen nach.

Nach der Kritik will Spotify Beiträge zu Covid-19 mit einem Hinweis versehen, der zu wissenschaftlich fundierten Informationen aus verlässlichen Quellen führt.

