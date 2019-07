Leben

Musik

Der Liveticker vom Openair Frauenfeld 2019



bild: watson.

Wir sind am Openair Frauenfeld und alle so: 😎

Voll sick hier auf der Allmend in Frauenfeld, die Rapper singen über Frauen und Geld.

Slide straight into the Openair Frauenfeld Ticker, je später der Abend, desto sicker!

lena rhyner, celia rogg

Ticker: Openair Frauenfeld 2019

