Oscars 2025: Kein Oscar für Demi Moore! «Anora» dominiert die Nacht der Nächte

Die 97. Verleihung der Academy Awards ist vorbei. Conan O'Briens Moderation war solide böse, die Entscheidung der Academy muss man nicht verstehen.

Simone Meier Corina Mühle

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Film: «Anora»

«Anora» Regie: Sean Baker für «Anora»

Sean Baker für «Anora» Hauptdarstellerin: Mikey Madison in «Anora»

Mikey Madison in «Anora» Hauptdarsteller: Adrien Brody in «The Brutalist»

Adrien Brody in «The Brutalist» Nebendarsteller: Kieran Culkin, «A Real Pain»

Kieran Culkin, «A Real Pain» Nebendarstellerin: Zoë Saldaña, «Emilia Pérez»

Zoë Saldaña, «Emilia Pérez» Originales Drehbuch: Sean Baker für «Anora»

Sean Baker für «Anora» Adaptiertes Drehbuch: Peter Straughan für «Conclave»

Peter Straughan für «Conclave» Internationaler Film: «I'm Still Here» von Walter Salles

«I'm Still Here» von Walter Salles Kamera: Lol Crawley für «The Brutalist»

Lol Crawley für «The Brutalist» Schnitt: Sean Baker für «Anora»

Sean Baker für «Anora» Production Design: Nathan Crowley und Lee Sandales für «Wicked»

Nathan Crowley und Lee Sandales für «Wicked» Kostüm: Paul Tazewell für «Wicked»

Paul Tazewell für «Wicked» Make-up & Hairstyling: Stéphanie Guillon, Pierre-Olivier Persin, Marilyne Scarselli für «The Substance»

Stéphanie Guillon, Pierre-Olivier Persin, Marilyne Scarselli für «The Substance» Ton: Gareth John, Richard King, Ron Bartlett und Doug Hemphill für «Dune: Part Two»

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett und Doug Hemphill für «Dune: Part Two» «Filmmusik»: Daniel Blumberg für «The Brutalist»

Daniel Blumberg für «The Brutalist» Originaler Song: Camille und Jacques Audiard für «El Mal» aus «Emilia Pérez»

Camille und Jacques Audiard für «El Mal» aus «Emilia Pérez» Animationsfilm: «Flow» von Gints Zilbalodis

«Flow» von Gints Zilbalodis Animierter Kurzfilm: «In the Shadow of the Cypress» von Hossein Molayemi und Shirin Sohani

«In the Shadow of the Cypress» von Hossein Molayemi und Shirin Sohani Dokumentarfilm: «No Other Land» von Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham und Rachel Szor

«No Other Land» von Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham und Rachel Szor Kurzer Dokumentarfilm: «The Only Girl in the Orchestra» von Molly O'Brien

«The Only Girl in the Orchestra» von Molly O'Brien Kurzfilm: Victoria Warmerdam und Trent für «I Am not a Robot»

Victoria Warmerdam und Trent für «I Am not a Robot» Visual Effects: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe und Gerd Nefzer für «Dune: Part Two»

Oscars 2025: Alle Gewinnerinnen und Gewinner Bester Film: «Anora»

Vor der Show: Hollywoods Selbstzensur unter Trump

Trump ist heute Nacht im Dolby Theatre mit dabei. Sogar physisch. Mit Sebastian Stan, der in «The Apprentice» den jungen Donald und seine Erziehung zum Bösewicht spielt. Sein Erzieher: Der ehemalige McCarthy-Gefährte und Anwalt Roy Cohn (Jeremy Strong). Stan und Strong sind beide für einen Schauspiel-Oscar nominiert. Dass sie das sind, wurde im Voraus als heimlicher Widerstand der Oscars gegen Trump gewertet.

Mit Conan O'Brien folgt ein dezidiert unpolitischer Moderator auf den mit Genuss trump-feindlichen Jimmy Kimmel. Das sei Absicht, erklärte Academy-CEO Bill Kramer gegenüber CNN: «Er ist erstens ein liebenswerter Mensch. Er ist ein Humanist. Er ist unpolitisch.» Und: Viele der Anwesenden werden sich Chancen ausrechnen, unter Jeff Bezos den nächsten Bond-Film zu drehen.

Conan O'Brien und seine Frau Liza Powel O'Brien auf dem Weg zur Oscar-Arbeit. Bild: keystone

Niemand war im Vorfeld der Oscars dazu bereit, mit Sebastian Stan, der von Trump als «menschlicher Abschaum» betwittert worden war, eine Folge der beliebten Talk-Reihe «Actors on Actors» zu drehen. Die Angst ist da und sie ist gross. Das Resultat heisst Selbstzensur.

Elle Fanning und Ariana Grande begrüssen sich auf dem roten Teppich. Bild: keystone

Doch nicht ganz alle haben vor den Oscars geschwiegen: Zwei alte Damen hatten genug. Jane Fonda (87) rief vor einer Woche bei den SAG-Awards zum Widerstand auf. Und Catherine Deneuve (81) widmete am vergangenen Freitag – zeitgleich mit Trumps Massregelung von Selenskyj in Washington – die französische César-Verleihung der Ukraine. They. Have. Guts.

Jöh!

Hier einfach irgendein Kindheitsinterview von Kieran Culkin.

Heute ist er wie immer zum Schmützeln mit seiner Frau ansetzend hier.

Jazz Charton und ihr Mann Kieran Culkin. Bild: keystone

Harrison Ford fehlt

Indiana Jones himself hätte heute einen Oscar verleihen sollen. Doch am Freitag wurde bei ihm eine Gürtelrose-Erkrankung festgestellt, weshalb er seinen Auftritt kurzfristig absagen musste.

Ein ausgesprochen heller Teppich

Viele haben sich heute für einen strahlenden, kristallinen Look entschieden. Dabei ist doch gar kein «Frozen»-Jahr! Aber gemeint sind natürlich keine Eiskristalle, gemeint sind diamantartig funkelnde Wasserfälle, die sich über die luxusgewöhnten Legenden-Leiber ergiessen.

Emma Stone. Bild: keystone

Selena Gomez. Bild: keystone

Demi Moore. Bild: keystone

Auch Timothée Chalamet kommt hell gewandet und schon wieder mit seiner Mutter wie am letzten Wochenende bei den SAG-Awards. Was bedeutet das? Beziehungskrise mit Kylie Jenner? Nein, Quatsch, sie ist da, nur nicht an Timmys Seite auf dem Teppich. Seine Farbe: Limetten-Sorbet. Von Givenchy. Er habe sich für einen «subtilen», nicht für einen «lauten Look» entschieden.

Timothée Chalamet. Bild: keystone

Nur in der Politik sind die Grünen allüberall am Verlieren. Im Kino dagegen ist Cynthia Erivo als grün geborene Hexe in «Wicked» ein Publikumsmagnet. Heute hat sie sich für dunkelgrünen Samt entschieden.

Cynthia Erivo. Bild: keystone

Tim Fehlbaum ist da, der erzsympathische Basler Regisseur von «September 5», der für sein Drehbuch nominiert ist – er ist ergriffen ob der Dichte seiner Idole, die er heute trifft. Edward Berger, der Regisseur von «Conclave» erzählt, wie Stanley Tucci, Gourmet aus Leidenschaft, in Rom dafür gesorgt hat, dass ein Restaurant, welches noch gar nicht geöffnet war, für die Filmcrew heimlich seine Tische deckte.

Jeremy Strong sagt über seine Rolle als Roy Cohn in «The Apprentice»:

«Es ist düster, über ihn zu sprechen angesichts dessen, was gerade geschieht.»

Lieber will er seine drei Töchter grüssen, die vor dem TV sitzen.

Ariana Grande sieht aus wie eine wolkige Cremeschnitte oder ein welliges Meringue (von Schiaparelli) und zerfliesst wie immer in süsslicher Universaldankbarkeit und Liebe. Wie kann man nur im Ernst immer so lieblich gelaunt sein?

Und wo ist Zendaya???

Hymne an Los Angeles

Der Abend wird eine Liebeserklärung an das von Bränden versehrte Los Angeles. Weshalb zuerst ein paar L.A.-Szenen aus Filmen wie «La La Land» eingespielt werden. Und dann singt Ariana Grande auch schon «Somewhere Over the Rainbow», die Traumvision aus «The Wizard of Oz» von 1939. Einem Film, der die Magie und die magischen Möglichkeiten des Kinos zu feiern wusste wie vor ihm kein anderer. Und der Film, der die Vorlage zu «Wicked» bildete. Cynthia Erivo übernimmt mit «Home», ebenfalls aus dem «Wizard». Triumphal. Standing Ovations.

«Wizard»-Duett mit Cynthia Erivo und Ariana Grande. Bild: keystone

O'Briens Moment

Und dann: Die Geburt eines Moderators! Conan O'Brien schlüpft in einer nachinszenierten «The Substance»-Slapstickszene aus Demi Moores Rücken. «Ich weiss, ihr fragt euch: Hat Conan nichts machen lassen? Er sieht so alt aus, wie er ist!», frotzelt er. Und: «‹A Complete Unknown›, ‹A Real Pain›, ‹Nosferatu› – das sind Schimpwörter, die man mir schon auf dem Teppich nachgerufen hat.» Und:

«Wir haben keine AI für diese Show gebraucht, wir haben Kinderarbeit gebraucht.»

Und: «Anora» habe das F-Wort vier Mal öfter gebraucht als der Pressesprecher von Karla Sofía Gascón.

«Karla, falls du über die Oscars twitterst: Mein Name ist Jimmy Kimmel.»

Er schlägt vor, lange Reden durch einen Schnitt auf John Lithgow im Publikum zu machen, der leicht enttäuscht aussieht (es funktioniert). Und dann zeigt er alte Fotos der Stars, etwa ein Ultraschallbild von Chalamet.

Schliesslich wird er ernst: Die Oscars würden nicht nur die Schönen und Berühmten feiern, sie würden auch «shine a light» auf alle im Hintergrund, die dafür sorgen würden, dass die Filmindustrie überhaupt leben könne, «auch angesichts der Brände und der aktuellen politischen Lage».

Apropos: Die Szene, als Trump am letzten Freitag im Weissen Haus Selenskyj beschimpfte, er sei respektlos angezogen, wird von O'Brien und Adam Sandler (im Hoodie und in kurzen Hosen) nachgestellt. Ohne Namen zu nennen, aber immerhin.

Die schönsten Rote-Teppich-Looks von den Oscars 2025 Cynthia Erivo

Culkins Kinderwunsch

Wie erwartet geht der erste Oscar für den besten Nebendarsteller an Kieran Culkin! Er hat wie immer vergessen, was er sagen wollte, beziehungsweise nichts vorbereitet, aber er nutzt mal wieder die Gelegenheit, seine Frau um ein weiteres Kind zu bitten. Das darf er nämlich immer, wenn er richtig grosse Preise gewinnt. Jetzt will er ein viertes: «Lass uns weitermachen mit den Kindern!»

Jetzt hat Culkin auch noch einen Oscar. Bild: keystone

Der Regisseur von «Flow», dem lettischen und besten Animationsfilm, bedankt sich bei «meinen Hunden und Katzen».

Hossein Molayemi und Shirin Sohani gewinnen mit ihrem animierten Kurzfilm «In the Shadow of the Cypress» den Oscar. Bis gestern hatten sie noch nicht einmal ihr Visum für die USA, drei Stunden vor der Show landeten sie in L.A. Sie widmen ihren Award allen, «die noch in inneren und äusseren Schlachten kämpfen».

Oscar Nummer eins für «Anora»

Sean Baker nimmt den Oscar fürs beste Original-Drehbuch entgegen. Okay, kann ich nicht erklären. Besser kann das unser User Perkon20, danke dafür:

«‹Anora› war speziell, weil er so schräg ist und einem aber ein sehr eindrückliches Bild der Welt einer Golddiggerin gibt, die schlussendlich auch nur eine aus ärmeren Verhältnissen stammende junge Frau ist, die nach Aufstiegsmöglichkeiten aus ihrer Klasse sucht. Und als sie dann merkt, dass sie nur ein personifiziertes Sexspielzeug eines unreifen, jungen Schnösels ist und trotzdem alle Entwürdigungen mitmacht, dann ist das nicht das Produkt eines Quatsch-Films sondern eine unglaublich tragische Geschichte, die einer gespaltenen, kapitalistischen Gesellschaft den Spiegel vorhält. Fand ihn super.» Perkon20

Oscar Nummer eins für «The Substance»

Sehr lustig ist June Squibb, die bei der Verleihung des Oscars für Make-up und Hairstyling behauptet, eigentlich zuhause zu sitzen, auf der Bühne würde nämlich Bill Skarsgård («Nosferatu», «It») verkleidet, geschminkt und gestaltet als June Squidd stehen. Der Oscar geht an «The Substance», wie schön!

Die sehr vergnügte June Squibb. Bild: keystone

Barbara Broccoli und ihr Halbbruder Michael Wilson werden als legendäres Bond-Produzenten-Duo gefeiert. Mit einer Tanzeinlage von Margaret Qualley und einem Bond-Medley von Lisa (Blackpink, «The White Lotus»), Doja Cat und Raye. Irritierender Zeitpunkt, meint die «New York Times». Jetzt, da die beiden das Schicksal von Bond ausgerechnet an Jeff Bezos übergeben haben.

«Slava Ukraini!»

«Slava Ukraini!» (Ruhm der Ukraine), sagt Daryl Hannah und macht ein V-Zeichen. Dann geht sie zur Verleihordnung über. Der Schnitt-Oscar geht an «Anora».

Zoë Saldaña wird beste Nebendarstellerin. Sie war ja aber auch die einzige Favoritin. Und weint wie jedes Mal, wenn sie einen Preis gewinnt. Sie bedankt sich bei ihrem Mann «mit den schönen Haaren, bei ihrer ganzen Familie. «Meine Grossmutter kam 1961 in dieses Land, ich bin das stolze Kind von Immigranten.»

Zoë Saldaña. Bild: keystone

«Production Design», sagt Adam Sandler, sei einzig dazu da, mit künstlerischen Visionen Schauspieler zu erniedrigen. Am besten macht das heuer offenbar «Wicked».

Nachdem Sandler auf die Bühne klettern und kriechen musste, kommt Mick Jagger (81) auf die Bühne gehüpft, um den besten originalen Song zu küren. Standing Ovations. Eigentlich hätten die Veranstalter Bob Dylan (83) gewollt, aber der hätte gesagt: «‹Nehmt einen Jüngeren!› Ich bin jünger!» «El Mal» aus «Emilia Pérez» gewinnt, die französische Musikerin Camille sagt, dass sie hoffe, Kunst könne weiterhin die Welt verbessern.

Der elastische Herr Jagger. Bild: keystone

Das Rennen ist noch offen

«Wir sind in der Hälfte. Das heisst, Kendrik Lamarr tritt auf und nennt Drake einen Pädophilen», sagt Conan O'Brien und bezieht sich auf die Super-Bowl-Halftime-Show.

Der palästinensisch-israelische Dokumentarfilm «No Other Land» über die kontinuiertliche Zerstörung von palästinensischem Wohnraum durch israelisches Militär gewinnt. Bei uns läuft er im Kino, in den USA hat er noch keinen Verleiher.

Feuerwehrleute, die gegen die Brände von Los Angeles gekämpft haben, werden mit einer langen Standing Ovation von der Glitzercrowd bedacht.

Um 3.30 Uhr haben «Anora», «Wicked» und «Dune: Part Two» je zwei Oscars. Noch ist alles offen.

«The Brutalist» holt auf

Um 3.53 Uhr gibts den ersten Oscar für «The Brutalist», endlich. Lol Crawley gewinnt den Award für die beste Kamera.

O'Brien macht endlich den naheliegensten aller «Anora»-Jokes:

Walter Salles nimmt den Oscar für den besten internationalen Film entgegen, sein Drama über das Leben einer Familie unter der brasilianischen Militärdiktatur könnte auch noch einen weiteren Oscar gewinnen.

Mit dem Filmmusik-Oscar für die gigantisch-gespenstische Soundkulisse von «The Brutalist» schliesst auch dieser Film in die Riege der zweifach Ausgezeichneten auf. Die Hände des Komponisten Daniel Blumberg zittern heftig.

Adrien Brody und Sean Baker

Adrien Brody hat vor 22 Jahren seinen ersten Oscar gewonnen, auch das Holocaust-Drama «The Pianist» war damals eine unfassbare Leistung, das Post-Holocaust-Epos «The Brutalist» ist es erneut. Er bedankt sich bei allen, die ihm Liebe und Wertschätzung entgegengebracht haben und bei seiner Frau Georgina Chapman, die ihm den Glauben an sich selbst und den Glauben an seine Werte wiedergegeben habe.

Adrien Brody und Georgina Chapman. Bild: keystone

Er hofft, auch noch zwanzig Jahre lang so grosse Rollen spielen zu dürfen. «Ich bin hier um das anhaltende Trauma von Krieg und Unterdrückung und Antisemitismus zu repräsentieren. Und wenn wir etwas aus der Vergangenheit lernen können, dann dies, Hass darf nicht weiterziehen.» Brody war zweimal in seinem Leben für einen Oscar nominiert gewesen, er hat ihn zweimal gewonnen.

Und schon wieder «Anora». Die Auszeichnung für die beste Regie geht an Sean Baker. Okay. Es ist damit der dritte Oscar, den Baker entgegennimmt. Er wünscht sich, dass das Kino überlebt.

Mikey Madison und «Anora»

Was für eine Kränkung! Nicht Demi Moore wird beste Hauptdarstellerin, sondern Mikey Madison aus «Anora». An dieser Stelle fehlen mir die Worte. What? Und dann wird «Anora» auch noch zum besten Film gewählt! Okay, ich werde gleich sehr, sehr ausfällig, deshalb sage ich an dieser Stelle gute Nacht. Oder guten Morgen. Geht «The Brutalist» schauen. Ein irrsinnig bewegender, grosser, wichtiger Film.