Blitze und Starkregen: Dramatische Szenen im Dschungelcamp

Der australische Busch begrüsst seine neuesten Bewohner mit einem Donnerwetter. Nina Bott, Lilly Becker, Sam Dylan und Co. bleibt nur noch eins: die Flucht.

Während die Zuschauer am Freitag erste Bilder aus dem Dschungelcamp sahen, waren die Promis schon länger im australischen Busch, hatten sogar schon eine Nacht dort verbracht. Deswegen war auch schon im Vorfeld bekannt, dass die Stars kurzfristig aus dem Camp evakuiert werden mussten. Jetzt zeigt der Sender die dazugehörigen dramatischen Szenen.

Bei den Campern donnert es gewaltig. Ein heftiger Gewitterregen samt Wind überrascht die zwölf Stars und macht ihnen den Dschungelstart nicht gerade angenehm. Teamchefin Nina Bott fordert ihre Mitcamper nur noch auf: «Rennt!» Die Campbewohner eilen darauf ins Dschungeltelefon, um sich vor dem Unwetter zu schützen.

«Es blitzt, es donnert, einige haben Angst», fasst die Teamchefin die Situation zusammen. Sam Dylan kann das Ganze gar nicht fassen: «Es hagelt! Sorry Leute, das geht gar nicht», beschwert er sich. Auch Anna-Carina Woitschack zeigt sich bestürzt: «Wir sind komplett nass!» «Ich habe in meinem Leben noch nie so einen krassen Regen gesehen», meint Timur Ülker.

Im Dschungeltelefon: Die Stars suchen Unterschlupf. bild: rtl

Sven Ottke hat Jörg Dahlmann erzählt, dass nach einem Unwetter giftige Spinnen im Camp herumlaufen. Das beunruhigt die Camper schon sehr. Nur einer bleibt cool: Pierre Sanoussi-Bliss. «Stellt euch mal nicht so an, Leute», ermahnt er seine Mitcamper. Am Ende ist dann sowieso doch alles gar nicht so schlimm und nach einer Stunde dürfen alle Stars wieder zurück ins Camp.

Ohnehin ist RTL auf jegliche Wettersituation vorbereitet. Es gibt festgelegte Sicherheitsprozeduren, wie Blitzableiter, Feuerlöscher und Löschmittel. Ausserdem kann der Sender wegen eines Warnmeldesystems schnell reagieren.

Moderiert wird das Dschungelcamp wie auch in den vergangenen Jahren wieder von Sonja Zietlow und Jan Köppen. Neu ist dieses Jahr jedoch der Sendeplatz. Zum ersten Mal in der 21-jährigen IBES-Geschichte zeigt RTL alle Folgen bereits um 20.15 Uhr. Das grosse Finale findet dann am 9. Februar statt, das Wiedersehen einen Tag später.

Im vergangenen Jahr ergatterte Lucy Diakovska Krone und Zepter. Wer wird in ihre Fussstapfen treten? Aktuell sind noch alle zwölf VIPs im Rennen. Auch in diesem Jahr wird der Dschungelkönig 100'000 Euro gewinnen.

