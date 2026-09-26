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Tom Holland als Fred Astaire – Sabrina Carpenter stösst dazu

Tom Holland poses for photographers upon arrival at the Spider-Man: Brand New Day premiere in London, England, Wednesday, July 29, 2026. (Photo by Alberto Pezzali/Invision/AP) Tom Holland
Er soll den legendäre Fred Astaire spielen: Tom Holland.Bild: keystone
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Tom Holland als Fred Astaire – Sabrina Carpenter stösst dazu

«Spider-Man»-Star Tom Holland (30) steckt in den Vorbereitungen zu seiner neuen Rolle als der legendäre US-Tänzer und Schauspieler Fred Astaire.
26.09.2026, 22:3126.09.2026, 22:31
THE BELLE OF NEW YORK, Fred Astaire, 1952MBDBEO2 EC067 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx MBDBEO2 EC067
Ihn soll Holland spielen: Tänzer Fred Astaire.Bild: www.imago-images.de

Für das geplante Biopic hat er nun prominente Tanzpartnerinnen gefunden. Sabrina Carpenter (27) und Margaret Qualley (31) werden unter der Regie von Paul King («Paddington») die weiblichen Hauptrollen übernehmen, teilte King den Branchenblättern «Variety» und «Deadline.com» mit.

Margaret Qualley arrives at the premiere of &quot;How to Make a Killing&quot; on Saturday, Feb. 14, 2026, at AMC The Grove in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Margaret Qualley
Margaret Qualley. (Archivbild)Bild: keystone

Grammy-Preisträgerin Carpenter («Short n' Sweet») wird die Schauspielerin Ginger Rogers, die berühmte Tanzpartnerin von Astaire, darstellen. Qualley («Das Ende der Sterne», «The Substance») porträtiert Adele Astaire, die ältere Schwester des Stars, die eine eigene Tanzkarriere hatte.

Sabrina Carpenter arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. ...
Sabrina Carpenter. (Archivbild)Bild: keystone

Fred Astaire (1899 – 1987) und Rogers (1911 – 1995) waren in den 1930er Jahren durch gemeinsame Musikfilme wie «Flying Down to Rio», «Top Hat», «Swing Time» oder «Shall We Dance» Hollywoods berühmtestes Tanzpaar.

Tom Holland hat Tanzerfahrung

Tom Holland bringt Tanzerfahrung mit. Der Brite, der in diesem Jahr mit Blockbustern wie «Die Odyssee» und «Spider-Man: Brand New Day» im Kino war, hatte seine Bühnenkarriere als Kind mit einer Hauptrolle in der Londoner Produktion des Musicals «Billy Elliot» über einen ballettverliebten Jungen begonnen.

«Wieder ins Tanzstudio zurückzukehren und meine Stepptanzschuhe anzuziehen – das bedeutet mir sehr viel», sagte Holland im Juli in der Sendung «Live with Kelly and Mark». «Einer meiner grössten Fehler beziehungsweise Reuepunkte in meiner Karriere ist, dass ich nach »Billy Elliot« mit dem Tanzen aufgehört habe.» Umso schöner sei es, nun die Gelegenheit zu haben, diese Welt wiederzuentdecken, «die ich so sehr geliebt habe». (sda/dpa)

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