In Zürich werden 23 Autos für insgesamt 22 Millionen versteigert. Also, WIR NÄHMEN …
Wie es sich für die teuerste Stadt der Welt gehört, wenn ein renommiertes Auktionshaus nach Zürich kommt, um Auto-Raritäten zu versteigern, werden die Preise zwangsläufig astronomisch sein. So auch bei «The Zurich Auction» von RM Sotheby's, die am nächsten Samstag 26. September im Park Hyatt Hotel in Zürich stattfindet. Hier wird ein Gesamterlös zwischen 19 und 22 Millionen Franken erwartet – für gerade mal 23 Autos.
Bereits vor einem Jahr gab es in Zürich eine ähnliche Auktion. Damals waren es 42 Autos, die eine Rekordsumme von … wait for it … 70 Millionen Franken reinholten. Uff. Kein Wunder, kommt RM Sotheby's gerne nach Zürich!
Okay und nun fragen wir, was denn für Autöli das denn sind, die ein derart «aussergewöhnliches Angebot» darstellen? Bitte sehr: hier die 23 Autos, aufgelistet nach Schätzpreis, angefangen mit dem billigsten:
1974 BMW 2002 Turbo
Schätzpreis: 80'000 – 120'000 Franken
1976 Lamborghini Espada Series III by Bertone
Schätzpreis: 100'000 – 120'000 Franken
1977 Fiat 131 Abarth Rally Stradale
Schätzpreis: 120'000 – 180'000 Franken
2006 Ferrari 599 GTB Fiorano
Schätzpreis: 150'000 – 200'000 Franken, …
... genau wie der hier:
2005 Ferrari 575M Maranello
Schätzpreis: 150'000 – 200'000 Franken
1991 Lamborghini Diablo
Schätzpreis: 160'000 – 200'000 Franken
1964 Ferrari 330 GT 2+2 Series I by Pininfarina
Schätzpreis: 170'000 – 230'000 Franken
1985 Ferrari Testarossa «Monospecchio»
Schätzpreis: 220'000 – 260'000 Franken
1970 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet
Schätzpreis: 220'000 – 280'000 Franken
2018 Ferrari 488 Spider 70th Anniversary «Tailor Made»
Schätzpreis: 280'000 – 310'000 Franken
Offenbar trägt die Tatsache, dass es sich beim obigen Auto um «den einzigen 488 Spider in der Sonderlackierung ‹Nr. 30› zum 70. Jubiläum in ‹grigio scuro metallizzato› mit roten ‹Mic›-Streifen mit ‹Heritage Bordeaux Leather›-Interieur» handelt, erheblich zu seinem Wert bei. Wieder mal was gelernt. Derweil ist das folgende Vehikel komplett Normalo-Fabrik-Standard … aber trotzdem mehr wert, offenbar:
1991 Porsche 911 Turbo
Schätzpreis: 300'000 – 350'000 Franken
2022 Mercedes-AMG GT Black Series
Schätzpreis: 300'000 – 350'000 Franken
2016 Porsche 911 R 991
Schätzpreis: 550'000 – 600'000 Franken
«Vorletztes gebautes Exemplar – das 990. von 991 Fahrzeugen» – wie viele extra Tausender dieses Detail wohl wert ist?
2021 Ford GT Carbon Series
Schätzpreis: 585'000 – 645'000 Franken
1970 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti
Schätzpreis: 600'000 – 700'000 Franken
1965 Aston Martin DB5 Vantage
Schätzpreis: 800'000 – 950'000 Franken
Ha – für den Fototermin schnell den Furkapass hinauf. Jap, wir checken schon, was ihr da gemacht habt. Nice one.
2005 Ferrari Superamerica
Schätzpreis: 850'000 – 1'000'000 Franken
1969 Lamborghini Miura P400S by Bertone
Schätzpreis: 1'500'000 – 2'000'000 Franken
2023 Ferrari 812 Competizione A
Schätzpreis: 1'600'000 – 2'000'000 Franken
2024 Mercedes-AMG ONE
Schätzpreis: 2'300'000 – 2'500'000 Franken
2014 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse «Jean-Pierre Wimille»
Schätzpreis: 2'400'000 – 2'800'000 Franken
2020 Pagani Huayra Roadster
Schätzpreis: 2'500'000 – 3'000'000 Franken
1991 Ferrari F40
Schätzpreis: 3'200'000 – 3'500'000 Franken
Somit erwartet RM Sotheby's also einen Gesamterlös zwischen 19'135'000 und 22'495'000 Franken. 😳
Okay, liebe Userschaft, stell dir mal folgendes Szenario vor.
Na bitte – viel Spass beim Mitbieten, also!