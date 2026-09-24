In Zürich werden 23 Autos für insgesamt 22 Millionen versteigert. Also, WIR NÄHMEN …

Falls wer jemals Zweifel daran hätte, wie viel Reichtum in Zürich vorhanden ist, der schaue nur auf die Auktion, die am kommenden Samstag im Hyatt Park Hotel stattfindet.

Oliver Baroni Folge mir

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Wie es sich für die teuerste Stadt der Welt gehört, wenn ein renommiertes Auktionshaus nach Zürich kommt, um Auto-Raritäten zu versteigern, werden die Preise zwangsläufig astronomisch sein. So auch bei «The Zurich Auction» von RM Sotheby's, die am nächsten Samstag 26. September im Park Hyatt Hotel in Zürich stattfindet. Hier wird ein Gesamterlös zwischen 19 und 22 Millionen Franken erwartet – für gerade mal 23 Autos.



Bereits vor einem Jahr gab es in Zürich eine ähnliche Auktion. Damals waren es 42 Autos, die eine Rekordsumme von … wait for it … 70 Millionen Franken reinholten. Uff. Kein Wunder, kommt RM Sotheby's gerne nach Zürich!

«Nach dem Erfolg der Auktion ‹Tailored for Speed Collection› im Jahr 2025, bei der ein Erlös von 70.000.000 Franken erzielt wurde, kehrt RM Sotheby’s am 26. September mit einem weiteren aussergewöhnlichen Angebot an Sammlerfahrzeugen nach Zürich zurück.» quelle: RM Sotheby's

Okay und nun fragen wir, was denn für Autöli das denn sind, die ein derart «aussergewöhnliches Angebot» darstellen? Bitte sehr: hier die 23 Autos, aufgelistet nach Schätzpreis, angefangen mit dem billigsten:

1974 BMW 2002 Turbo

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 80'000 – 120'000 Franken

1976 Lamborghini Espada Series III by Bertone

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 100'000 – 120'000 Franken

1977 Fiat 131 Abarth Rally Stradale

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 120'000 – 180'000 Franken

2006 Ferrari 599 GTB Fiorano

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 150'000 – 200'000 Franken, …

... genau wie der hier:

2005 Ferrari 575M Maranello

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 150'000 – 200'000 Franken

1991 Lamborghini Diablo

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 160'000 – 200'000 Franken

1964 Ferrari 330 GT 2+2 Series I by Pininfarina

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 170'000 – 230'000 Franken

1985 Ferrari Testarossa «Monospecchio»

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 220'000 – 260'000 Franken

1970 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 220'000 – 280'000 Franken

2018 Ferrari 488 Spider 70th Anniversary «Tailor Made»

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 280'000 – 310'000 Franken

Offenbar trägt die Tatsache, dass es sich beim obigen Auto um «den einzigen 488 Spider in der Sonderlackierung ‹Nr. 30› zum 70. Jubiläum in ‹grigio scuro metallizzato› mit roten ‹Mic›-Streifen mit ‹Heritage Bordeaux Leather›-Interieur» handelt, erheblich zu seinem Wert bei. Wieder mal was gelernt. Derweil ist das folgende Vehikel komplett Normalo-Fabrik-Standard … aber trotzdem mehr wert, offenbar:

1991 Porsche 911 Turbo

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 300'000 – 350'000 Franken

2022 Mercedes-AMG GT Black Series

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 300'000 – 350'000 Franken

2016 Porsche 911 R 991

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 550'000 – 600'000 Franken

«Vorletztes gebautes Exemplar – das 990. von 991 Fahrzeugen» – wie viele extra Tausender dieses Detail wohl wert ist?

2021 Ford GT Carbon Series

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 585'000 – 645'000 Franken

1970 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 600'000 – 700'000 Franken

1965 Aston Martin DB5 Vantage

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 800'000 – 950'000 Franken

Ha – für den Fototermin schnell den Furkapass hinauf. Jap, wir checken schon, was ihr da gemacht habt. Nice one.

2005 Ferrari Superamerica

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 850'000 – 1'000'000 Franken

1969 Lamborghini Miura P400S by Bertone

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 1'500'000 – 2'000'000 Franken

2023 Ferrari 812 Competizione A

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 1'600'000 – 2'000'000 Franken

2024 Mercedes-AMG ONE

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 2'300'000 – 2'500'000 Franken

2014 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse «Jean-Pierre Wimille»

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 2'400'000 – 2'800'000 Franken

2020 Pagani Huayra Roadster

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 2'500'000 – 3'000'000 Franken

1991 Ferrari F40

Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 3'200'000 – 3'500'000 Franken

Somit erwartet RM Sotheby's also einen Gesamterlös zwischen 19'135'000 und 22'495'000 Franken. 😳

Okay, liebe Userschaft, stell dir mal folgendes Szenario vor.

Du hast CRAZY viel Geld und könntest dir LOCKER eines dieser Göppel leisten – und du nimmst ... ... den BMW 2002 Turbo. ... den Lamborghini Espada. ... den Fiat 131 Abarth Rally Stradale. ... den schwarzen Ferrari 599 GTB Fiorano. ... den Ferrari 575M Maranello. ... den Lambo Diablo. ... den 1964er Ferrari 330 GT 2+2. ... den Ferrari Testarossa. ... den Mercedes-Benz 280 SE Cabrio. ... jenen «Tailor Made» Ferrari 488 Spider. ... den 1991er Porsche 911 Turbo. ... den Mercedes-AMG GT Black Series (der zwar orange ist). ... den 2016er Porsche 911 R. ... den Ford GT. ... den Ferrari 365 GTB Daytona. ... den Aston Martin DB5. ... den silbernen Ferrari Superamerica. ... den Lamborghini Miura P400S, dänk. ... den blauen Ferrari 812 Competizione A. ... den Mercedes-AMG ONE. ... den Bugatti Veyron. ... den Pagani Huayra. ... den Ferrari F40. Ganz klar. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 701 Personen teilgenommen

Na bitte – viel Spass beim Mitbieten, also!