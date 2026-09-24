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Sammler-Auktion in Zürich: 22 Millionen für 23 Autos

In Zürich werden 23 Autos für insgesamt 22 Millionen versteigert. Also, WIR NÄHMEN …

Falls wer jemals Zweifel daran hätte, wie viel Reichtum in Zürich vorhanden ist, der schaue nur auf die Auktion, die am kommenden Samstag im Hyatt Park Hotel stattfindet.
24.09.2026, 05:0024.09.2026, 05:00
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Wie es sich für die teuerste Stadt der Welt gehört, wenn ein renommiertes Auktionshaus nach Zürich kommt, um Auto-Raritäten zu versteigern, werden die Preise zwangsläufig astronomisch sein. So auch bei «The Zurich Auction» von RM Sotheby's, die am nächsten Samstag 26. September im Park Hyatt Hotel in Zürich stattfindet. Hier wird ein Gesamterlös zwischen 19 und 22 Millionen Franken erwartet – für gerade mal 23 Autos.

https://rmsothebys.com/auctions/zu26/lots/
screenshot: rmsothebys.coms

Bereits vor einem Jahr gab es in Zürich eine ähnliche Auktion. Damals waren es 42 Autos, die eine Rekordsumme von … wait for it … 70 Millionen Franken reinholten. Uff. Kein Wunder, kommt RM Sotheby's gerne nach Zürich!

«Nach dem Erfolg der Auktion ‹Tailored for Speed Collection› im Jahr 2025, bei der ein Erlös von 70.000.000 Franken erzielt wurde, kehrt RM Sotheby’s am 26. September mit einem weiteren aussergewöhnlichen Angebot an Sammlerfahrzeugen nach Zürich zurück.»
quelle: RM Sotheby's

Okay und nun fragen wir, was denn für Autöli das denn sind, die ein derart «aussergewöhnliches Angebot» darstellen? Bitte sehr: hier die 23 Autos, aufgelistet nach Schätzpreis, angefangen mit dem billigsten:

1974 BMW 2002 Turbo

1974 BMW 2002 Turbo CHF80,000 - CHF120,000 https://rmsothebys.com/auctions/zu26/lots/r0005-1974-bmw-2002-turbo/
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 80'000 – 120'000 Franken

1976 Lamborghini Espada Series III by Bertone

1976 Lamborghini Espada Series III by Bertone CHF100,000 - CHF120,000 https://rmsothebys.com/auctions/zu26/lots/
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 100'000 – 120'000 Franken

1977 Fiat 131 Abarth Rally Stradale

1977 Fiat 131 Abarth Rally Stradale CHF120,000 - CHF180,000 Offered Without Reserve One of 400 road-going homologation specials built to satisfy the FIA’s Group 4 rally specifications Equipped wi ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 120'000 – 180'000 Franken

2006 Ferrari 599 GTB Fiorano

2006 Ferrari 599 GTB Fiorano CHF150,000 - CHF200,000 Offered Without Reserve From the first year of production; delivered new to Switzerland in August 2006 Sophisticated colour scheme; black over ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 150'000 – 200'000 Franken, …

... genau wie der hier:

2005 Ferrari 575M Maranello

2005 Ferrari 575M Maranello CHF150,000 - CHF200,000 Beautifully presented in Rosso paint over a Nero leather interior Equipped with HGTC package, sport seats, and roll bar Delivered new to its fi ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 150'000 – 200'000 Franken

1991 Lamborghini Diablo

1991 Lamborghini Diablo CHF160,000 - CHF200,000 One of 873 examples of the Diablo in its original specification Houses a 5.7-litre V-12 engine producing 485 horsepower; paired with a five-speed ma ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 160'000 – 200'000 Franken

1964 Ferrari 330 GT 2+2 Series I by Pininfarina

1964 Ferrari 330 GT 2+2 Series I by Pininfarina CHF170,000 - CHF230,000 One of just 503 examples of the Series I produced; one of 453 built in left-hand drive Delivered new to Italy via Ferrari de ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 170'000 – 230'000 Franken

1985 Ferrari Testarossa «Monospecchio»

1985 Ferrari Testarossa &#039;Monospecchio&#039; CHF220,000 - CHF260,000 Offered Without Reserve Early build, desirable “flying mirror” Testarossa with centre-lock wheels and classic Ferrari liver ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 220'000 – 260'000 Franken

1970 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet

1970 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet CHF220,000 - CHF280,000 European-specification example built during the penultimate year of production Wears its factory colours of Silver Grey Metallic wit ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 220'000 – 280'000 Franken

2018 Ferrari 488 Spider 70th Anniversary «Tailor Made»

2018 Ferrari 488 Spider 70th Anniversary &#039;Tailor Made&#039; CHF280,000 - CHF310,000 The only 488 Spider finished in 70th Anniversary livery no. 30: “The Masterpiece” Grigio Scuro Metallizzato ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 280'000 – 310'000 Franken

Offenbar trägt die Tatsache, dass es sich beim obigen Auto um «den einzigen 488 Spider in der Sonderlackierung ‹Nr. 30› zum 70. Jubiläum in ‹grigio scuro metallizzato› mit roten ‹Mic›-Streifen mit ‹Heritage Bordeaux Leather›-Interieur» handelt, erheblich zu seinem Wert bei. Wieder mal was gelernt. Derweil ist das folgende Vehikel komplett Normalo-Fabrik-Standard … aber trotzdem mehr wert, offenbar:

1991 Porsche 911 Turbo

1991 Porsche 911 Turbo CHF300,000 - CHF350,000 Presents in its factory colour scheme of Polar Silver Metallic over Black leather Swiss-market car bought new by ex-Formula 1 driver Heinz Schiller i ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 300'000 – 350'000 Franken

2022 Mercedes-AMG GT Black Series

2022 Mercedes-AMG GT Black Series CHF300,000 - CHF350,000 Offered Without Reserve Most recent entry into the fabled Black Series range; track-focused edition of the GT One Swiss owner from new; d ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 300'000 – 350'000 Franken

2016 Porsche 911 R 991

2016 Porsche 911 R CHF550,000 - CHF600,000 Penultimate example built; the 990th of 991 cars Odometer displayed 7,193 kilometres at the time of cataloguing One of six examples finished by Porsche ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 550'000 – 600'000 Franken

«Vorletztes gebautes Exemplar – das 990. von 991 Fahrzeugen» – wie viele extra Tausender dieses Detail wohl wert ist?

2021 Ford GT Carbon Series

2021 Ford GT Carbon Series CHF585,000 - CHF645,000 Single Swiss ownership; shows only 261.3 kilometres at the time of cataloguing Limited-edition Carbon Series, of which reportedly just 50 example ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 585'000 – 645'000 Franken

1970 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti

1970 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti CHF600,000 - CHF700,000 Sold new by USA-based Luigi Chinetti Motors to an American resident of Geneva, Switzerland and registered on Swiss nu ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 600'000 – 700'000 Franken

1965 Aston Martin DB5 Vantage

1965 Aston Martin DB5 Vantage CHF800,000 - CHF950,000 One of only 21 Vantage-powered saloons configured in left-hand drive Delivered new to Hamburg, Germany Benefits from an expert three-year compr ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 800'000 – 950'000 Franken

Ha – für den Fototermin schnell den Furkapass hinauf. Jap, wir checken schon, was ihr da gemacht habt. Nice one.

2005 Ferrari Superamerica

2005 Ferrari Superamerica CHF850,000 - CHF1,000,000 Highly desirable driver-focused specification and attractive colour scheme One of only 43 examples to feature a six-speed open-gate manual gearbo ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 850'000 – 1'000'000 Franken

1969 Lamborghini Miura P400S by Bertone

1969 Lamborghini Miura P400 S by Bertone CHF1,500,000 - CHF2,000,000 Previously owned by Formula 1 race winner and ex-Ferrari driver René Arnoux One of 338 examples of the P400 S built from Decemb ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 1'500'000 – 2'000'000 Franken

2023 Ferrari 812 Competizione A

2023 Ferrari 812 Competizione A CHF1,600,000 - CHF2,000,000 Open-top 812 Competizione; one of a stated 599 examples produced Finished in Extra Range Blu Elettrico over a Cuoio leather interior Bo ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 1'600'000 – 2'000'000 Franken

2024 Mercedes-AMG ONE

2024 Mercedes-AMG ONE CHF2,300,000 - CHF2,500,000 Mercedes-AMG’s halo hypercar limited to 275 units; an engineering marvel Boasts single ownership from new; delivered to Switzerland in August 2024 ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 2'300'000 – 2'500'000 Franken

2014 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse «Jean-Pierre Wimille»

2014 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse &#039;Jean-Pierre Wimille&#039; CHF2,400,000 - CHF2,800,000 One of just three examples produced; the first instalment in the Bugatti Legends series Bui ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 2'400'000 – 2'800'000 Franken

2020 Pagani Huayra Roadster

2020 Pagani Huayra Roadster CHF2,500,000 - CHF3,000,000 Exceptional performance from the 6.0-litre, twin-turbocharged V-12; delivers an impressive 764 horsepower alongside 1,000 Nm of torque availa ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 2'500'000 – 3'000'000 Franken

1991 Ferrari F40

1991 Ferrari F40 CHF3,200,000 - CHF3,500,000 A highly desirable “cat, non-adjust” example of the legendary Ferrari F40 Delivered new to Switzerland in July 1991; imported to the country by Ferrari ...
Bild: rm sotheby's

Schätzpreis: 3'200'000 – 3'500'000 Franken

Somit erwartet RM Sotheby's also einen Gesamterlös zwischen 19'135'000 und 22'495'000 Franken. 😳

Okay, liebe Userschaft, stell dir mal folgendes Szenario vor.

Du hast CRAZY viel Geld und könntest dir LOCKER eines dieser Göppel leisten – und du nimmst ...
An dieser Umfrage haben insgesamt 701 Personen teilgenommen

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