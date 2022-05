People-News

Hollywood-Legende Rita Moreno spielt in «Fast X» mit – Vin Diesel: «Mein Traum»

Mit 90 Jahren stösst die Oscar-Preisträgerin Rita Moreno zum Cast des Action-Streifens «Fast X». Für ihn erfülle sich damit ein langgehegter Traum, sagte Hauptdarsteller Vin Diesel (54) in einem Video auf Instagram.

«Die Tatsache, dass sie meine Grossmutter spielt, bringt meine Seele zum Lachen», freut sich der Action-Star. In dem Video sind auch Michelle Rodriguez und Moreno zu sehen.

Ihr hohes Alter habe darauf gewartet, von Diesel eingeladen zu werden, witzelte Moreno. «Ich freue mich riesig. Das wird so viel Spass machen», sagte der Latina-Star. Die aus Puerto Rico stammende Schauspielerin spielte zuletzt in Steven Spielbergs «West Side Story» mit. Ihre Rolle in der Filmversion von 1962 brachte ihr damals einen Oscar ein - der erste für eine hispanische Schauspielerin.

Auch mit 90 Jahren hat Rita Moreno noch Lust auf das Filmbusiness. Bild: keystone

Die Dreharbeiten für die zehnte «Fast & Furious»-Folge sind kürzlich angelaufen. Ende April war Justin Lin (50) als Regisseur überraschend abgesprungen, Nachfolger ist der französische Actionspezialist Louis Leterrier.

Bei der Action-Fortsetzung über schnelle Autos und illegale Strassenrennen wirken neben Diesel, Moreno und Rodriguez auch Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Jason Momoa und Charlize Theron mit. (sda/dpa)