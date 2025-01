Capital Bra baute sich ausserhalb der Musikwelt weitere Standbeine auf. Bild: dieserbobby/Two Sides

People-News

Capital Bra kündigt grosses Comeback an: «Geht bald los»



Imke Gerriets / watson.de

Mehr «Leben»

Capital Bra blickt auf eine grosse Karriere zurück. So stellte er in der Vergangenheit einen besonderen Rekord auf. Der Rapper schaffte es, innerhalb eines Jahres 13 Nummer-1-Hits zu platzieren. Mit seiner Pizza «Gangstarella» und dem Eistee «BraTee» baute er sich weitere Standbeine auf. Immer wieder gibt es aber auch Negativ-Schlagzeilen.

Im Jahr 2023 sprach er offen über die Folgen seines Drogenkonsums und befand sich im Krankenhaus. Er hatte eine Lungenentzündung, die zu einer Thrombose in der Lunge führte. «Ich habe zu viel geraucht und zu viel Lachgas genommen», sagte er der «Bild».

2024 wurden mehrere Gegenstände von ihm zwangsversteigert, darunter Gold-Awards. Auch einen Brandanschlag auf ein Auto vor seinem Haus gab es. «Das ist wirklich krank. Was sind das für Menschen, die so etwas machen?», meinte er ebenfalls zur «Bild».

Für das neue Jahr hat sich Capital Bra in jedem Fall vorgenommen, sich besonders auf seine Musik zu konzentrieren.

Capital Bra beendet Pause und verrät Pläne für 2025

In seiner Instagram-Story gab Capital Bra zunächst an: «Capi ist zurück, ich habe diese Pause gebraucht.» Im Anschluss verriet der 30-Jährige, am vorigen Wochenende in Linz und Ingolstadt gewesen zu sein. Dort hatte er zwei Auftritte. «Ich habe sehr viele von euch getroffen, danke für die ganze Liebe», schrieb er weiter.

Capital Bra spielte am 10. und 11. Januar Shows. Bild: Instagram/ Capital Bra

Eindrücke von den Shows, die jeweils in einem Club stattfanden, teilte er ebenfalls auf seinem Account. Im Anschluss startete er eine Frage-Runde, er versprach seiner Community alles zu beantworten. Direkt zu Beginn wollte von ihm jemand wissen, wann sein neues Album kommen würde.

Capital Bra verrät seine musikalischen Pläne. Bild: Instagram/ Capital Bra

Capital Bra erzählte: «Es geht bald los mit der ersten Single.» Das neue Album erscheine noch dieses Jahr, ein konkretes Release-Datum nannte er aber nicht. Mit Blick darauf, ob seine Fans sich auf «krasse Features» freuen könnte, erklärte er: «Es kommen Sachen auf euch zu, auf die ihr lange warten musstet.» Weitere Details nannte er aber auch hier nicht.

Capital Bra teilt Statement zu möglichen Plänen mit Samra

Darüber hinaus erkundigte sich ein Fan, wann seine nächsten Live-Auftritte seien. Der Künstler gab zu verstehen: «Ich hatte am Wochenende zwei Shows. Diesen Monat gibt es noch eine, ich gebe euch noch Bescheid.»

Capital Bra gibt keine konkrete Antwort auf seine musikalischen Pläne mit Samra. Bild: Instagram/ Capital Bra

Weiterhin ging es um seine musikalische Zusammenarbeit mit Samra. Nachdem 2019 von ihnen «Berlin lebt 2» veröffentlicht wurde, fragte ein Fan, ob es einen dritten Teil von den Rap-Stars geben werde. Dazu sagte Capital Bra: «Ich würde lügen, wenn ich 'ja' sagen würde. Aber ich würde auch lügen, wenn ich 'nein' sagen würde. Schauen wir, was die Zukunft bringt.»

Konkrete Pläne scheint es somit nicht zu geben. Dafür könne er sich «immer» ein Feature mit Sido vorstellen, ergänzte der Rapper. Auch mit King Khalil werde «100 Prozent» wieder etwas kommen. Mit der 187 Strassenbande sei hingegen nichts geplant. Zum Schluss bedankte sich Capital Bra für die vielen Fragen und betonte: «Ich werde 2025 sehr aktiv sein.»