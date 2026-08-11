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Amanda Knox macht Comedy und witzelt über ihren Mordprozess

FILE - Amanda Knox poses for a portrait to promote &quot;The Twisted Tale of Amanda Knox&quot; Aug. 19, 2025, in New York. (Photo by Matt Licari/Invision/AP, File) Amanda Knox
Amanda Knox wurde des Mordes beschuldigt, sass deswegen auch im Gefängnis und wurde schliesslich doch noch freigesprochen.Bild: keystone
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Amanda Knox macht jetzt Comedy – und witzelt über ihren Mordfall

Als Angeklagte im Mordfall Meredith Kercher wurde Amanda Knox weltweit bekannt. Die Erlebnisse verarbeitet sie nun in einer eigenen Comedy-Show. Das kommt nicht überall gut an.
11.08.2026, 11:5311.08.2026, 11:53

Amanda Knox wurde als «Engel mit den Eisaugen» weltbekannt. 2007 wird sie, damals noch Studentin in der italienischen Stadt Perugia, beschuldigt, gemeinsam mit ihrem Freund ihre 21-jährige Mitbewohnerin Meredith Kercher ermordet zu haben. Nach einem medienwirksamen Prozess und vier Jahren Haft wird Knox freigesprochen. Als Mörder gilt ein flüchtiger Bekannter der Gruppe, Rudy Guede, der seit 2021 wieder auf freiem Fuss ist.

epa04048785 (FILE) A file photo dated 18 June 2011 shows US defendant Amanda Knox arriving in court for the start of her appeal trial at the Perugia courthouse, Perugia, Italy. An Italian court in Flo ...
Amanda Knox im Jahr 2007.Bild: EPA/EPA FILE

Die heute 39-jährige Knox will nun die Erlebnisse in einer Comedy-Show verarbeiten. Im August tritt sie beim Edinburgh Fringe Festival in Schottland auf. In ihrem Programm «Amanda Knox: Cartwheel» ist auch ihre Inhaftierung Thema. Mit Fassungslosigkeit reagiert die Familie der ermordeten Britin.

Familie ist entsetzt

Francesco Maresca, der italienische Anwalt der Familie von Kercher, sagt gegenüber der italienischen Tageszeitung «Corriere della Sera»: «Ich bin fassungslos, ebenso wie die Angehörigen dieses armen Mädchens.» Knox würde seit Jahren Kapital aus dieser schmerzhaften Geschichte schlagen. Knox ist jedoch von ihrem Vorhaben überzeugt. In einem Interview mit dem «Telegraph» sagt sie, dass es für sie keine Themen gebe, die bei Comedy-Shows grundsätzlich tabu seien. Sie relativiert jedoch: «Ich mache keine Witze über Merediths Tod. Ich mache viele Witze darüber, wie ich diffamiert wurde, aber ich mache keine Witze über ihren Mord.» Laut ihr hätte auch die ermordete Kercher die Show lustig gefunden.

Knox hat über ihre Erfahrungen bereits das Buch «Zeit, gehört zu werden» geschrieben. Auch eine Netflix-Dokumentation und eine Mini-Dramaserie wurden produziert.

(kek)

Amanda Knox erzählt mit dieser Serie ihre Sicht des Falls – und verspricht neue Twists
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Hillbilly
11.08.2026 12:25registriert Juni 2016
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Pragmatiker17
11.08.2026 13:07registriert Juli 2025
"Knox würde seit Jahren Kapital aus dieser schmerzhaften Geschichte schlagen."

Als ehemaliger Gegenanwalt eines Justizopfers sollte sich der Herr Jurist eher in Demut und Selbstkritik üben, als nachzutreten. Die Unschuldsvermutung hat ihn wohl damals genauso wenig interessiert, wie alle anderen, die an dieser schlampigen Verurteilung beteiligt waren und damit fahrlässig in Kauf nahmen, dass der wirkliche Mörder ungestraft bleibt.
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El_Chorche
11.08.2026 12:10registriert März 2021
"Laut ihr hätte auch die ermordete Kercher die Show lustig gefunden. "

Eine Aussage ganz im Geiste Trumps.

Widerlich.
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