Dieses Bild der Queen wurde 2022 gefertigt und war der 20-jährigen Freundschaft zwischen der Königin und ihrer persönlichen Assistentin und engen Freundin Angela Kelly gewidmet. Bild: keystone

Vertraute der Queen muss Schloss Windsor verlassen

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. werden die Dienste von Angela Kelly nicht mehr benötigt. So soll sich König Charles III. um sie gekümmert haben.

Über 25 Jahre lang arbeitete die einstige Stylistin Angela Kelly eng mit Queen Elizabeth II. zusammen, nach dem Tod der Monarchin bezeichnete sie diese auf ihrem Instagram-Kanal sogar als ihre «beste Freundin». Offiziell war sie «persönliche Assistentin, Beraterin und Verwalterin Ihrer Majestät». Nun hat das neue Oberhaupt der britischen Königsfamilie, König Charles III., offenbar keinen Platz mehr für die Bedienstete. Die 65-Jährige räumte jetzt ihr Haus in Schloss Windsor.

Wie die britische «Daily Mail» berichtet, wurde Angela Kelly dabei gesehen, wie sie einige ihrer Besitztümer in einen Van lud, darunter Pflanzen, Kissen und eine Matratze. Dabei habe sie einen emotionalen Eindruck erweckt. «Ich mache mich bereit, Abschied zu nehmen. Ich ziehe endlich in mein neues Zuhause», hatte sie bereits Ende April in einem Instagram-Post zu einem Foto eines Gartens geschrieben.

Laut der Zeitung zieht Kelly in den Peak District, ein Hochlandgebiet in der Mitte und im Norden von England. Wie sie selbst auf Social Media erklärte, «nur etwas weiter als Sheffield, also nicht zu weit weg von der Familie».

Dort soll ihr der König ein Haus geschenkt und damit ein Versprechen seiner verstorbenen Mutter eingelöst haben. Man gehe davon aus, dass Kelly dort bis zu ihrem Lebensende wohnen bleiben dürfe, das Anwesen aber anschliessend zurück an die Krone gehe.