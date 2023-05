Meghan Markle im Jahr 2019 in der Westminster Abbey. Bild: keystone

Meghan zeigt sich erstmals nach Krönung – und sorgt für wilde Gerüchte

Jennifer Ullrich / watson.de

Als König Charles am 6. Mai seine Krönung feierte, war auch sein Sohn Harry live vor Ort in London dabei – obwohl das Verhältnis des Prinzen zum Rest der Königsfamilie nach wie vor als angespannt gilt. Seine Frau Meghan hingegen blieb in den USA, denn der Geburtstag von Archie fiel mit der Zeremonie zusammen. Um der Feier für seinen Sohn beizuwohnen, machte sich Harry kurz nach der Krönung schon wieder auf den Weg zurück nach Kalifornien.

Tatsächlich war es am Tag der Krönung vollkommen ruhig um die 41-Jährige. Nun wurde sie aber beim Wandern gesichtet – ein Detail sorgt für wilde Spekulationen.

Neue Gerüchte um Herzogin Meghan

Einen Tag nach der Krönung zog es Meghan in die Berge, mit einer Freundin startete sie eine Wandertour durch Montecito. Dies berichtet unter anderem die «Daily Mail». Ein Detail war dabei kaum zu übersehen: Ein breiter Gürtel zeichnete sich unter ihrem dunkelblauen Shirt ab, auch Meghans umgebundene Jacke konnte dies nicht kaschieren.

In sozialen Netzwerken entbrannten prompt Gerüchte darüber, was es mit dem Gürtel auf sich haben könnte. Bei Twitter vermuteten mehrere Personen, es könnte sich um einen Leistenbruch-Gürtel handeln.

Eine andere Theorie: Meghan hat kürzlich einen (Beauty-)Eingriff hinter sich gebracht und muss daher jetzt den «Gürtel» tragen. Auf Twitter berichtet eine Userin aus eigener Erfahrung: «Ich musste operiert werden und trage einen Wickel, der unter meiner Kleidung so aussieht. Es ist ein Klettverschluss und wird nach plastischen Operationen verwendet.»

Meghan-Auftritt löst Twitter-Hype aus

Und es gibt sogar noch mehr Vermutungen. Weiter wird nämlich spekuliert, die Herzoghin könnte auf das Diabetes-Medikament Ozempic zur Gewichtsabnahme zurückgreifen. Der Gürtel wäre dann eine «Ozempic-Pumpe», die die Versorgung sicherstellt. Bei US-Twitter trendete diese Woche im Zusammenhang mit Meghan zeitweise sogar das Wort «Ozempic».

Daneben kursiert schliesslich noch eine Netflix-Theorie. Demnach ist der Gürtel in Wahrheit eine Halterung für ein Aufnahmegerät, das neues Material für eine weitere Streaming-Produktion liefern soll. Zur Erinnerung: Die Dokumentation «Harry & Meghan» sorgte 2022 für viel Aufruhr bei Netflix und erwies sich für den Anbieter als besonders profitabel.

Eine weitere Staffel ist zwar nicht offiziell angekündigt, doch eine erneute Zusammenarbeit zwischen Netflix und den Sussexes würde kaum verwundern.