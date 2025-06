History Porn

24 unerträglich stylishe Bilder von Gartenpartys von anno dazumal

Oliver Baroni Folge mir

Weil ja Sommer ist und so. Und weil wir uns ruhig auch mal etwas schicker kleiden könnten. Deshalb – ohne weiteren Aufhebens: Hier kommen Gartenparty-Bilder aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren!

Und? Wann war das letzte Mal, als du an eine Gartenparty eingeladen warst, und es dir die natürlichste Sache der Welt zu sein schien, dir das beste, hübscheste Kleid anzuziehen, hä?

Bild: pinterest

Okay, etwas lockerer ging es schon auch – aber nicht weniger stylish ...

Bild: Corbis Historical

... hier bestens dokumentiert mit diesem Schnappschuss einer kleinen Gartenparty in Manhattan Mitte der Sechzigerjahre.

Bild: reddit

Ein fetter Soundtrack gehört nun mal zu einer gelungenen Gartenparty.

Bild: www.imago-images.de

Und ein paar alkoholhaltige Getränke ebenfalls.

Bild: pinterest

Und – für dann, wenn man sich nach besagten Drinks etwas zurückziehen will – etwas Lesestoff.

Bild: facebook

«Partyspiele? Wir haben Croquet!»

Bild: pinterest

Pool-Party: You're doing it right.

Bild: pinterest

Und nun folgt eine Reihe Bilder zum Thema «Hier grillt der Chef!»

Bild: Archive Photos

Und, ja: Mit «Chef» ist meist «Dad» gemeint.

Bild: Archive Photos

Oder vielleicht auch mal die Kids selbst.

Bild: Corbis Historical

Obwohl ...

Bild: getty

... nö, am Ende ist es schon eher Dad.

Bild: Archive Photos

Gsesch?

Bild: Denver Post

Dafür gibt's ab und an noch die Option «Grillmeister mit lustigem Strohhut».

Bild: Denver Post

Das nenn ich mal ein Steak!

Bild: Archive Photos

Okay, wenn wir pingeling sein wollten, ist dies eher ein Rasthalt beim Pub während eines Sonntagsspaziergangs als eine Gartenparty. Aber wir wollen nicht pingelig sein.

Bild: pinterest

Und dies hier ist – technisch gesehen – eher ein Picknick-Ausflug (oder vielleicht hat der Besuch seinen geilen 1950er-Kombi gleich mitten im Garten abgestellt und die Heckpartie zum Buffet umfunktioniert).

Bild: clickamericana

Zurück zu unbestritten definierten Gartenpartys!

Bild: Archive Photos

Dort wird etwa die Jungschar mit Pool-Games unterhalten ...

Bild: Archive Photos

... oder Verkleidungs-Spass.

Bild: www.imago-images.de

Andere Gäste werden mittels sanfter Gitarrenballaden angeflirtet.

Bild: Archive Photos

Ach, mögt ihr euch an die Akkordeon-Party von oben erinnern? Dort ist es inzwischen bereits dunkel geworden, doch die Sause läuft weiter.

Bild: www.imago-images.de

Zum Abschluss dieses Foto einer Balkon-Party in Chicago, 1967. Irgendwie zeitlos – nur mit besseren Kleidern.