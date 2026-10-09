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Collien Fernandes' Tochter erwirkt Unterlassung gegen Mutter

Collien Ulmen-Fernandes, Schauspielerin und Moderatorin, hart aber fair Polittalk, TV, Format, mit Moderator - Louis Klamroth, Das Erste, 05.02. 2024, Foto: HMB Media/Uwe Koch *** Collien Ulmen Fernan ...
Collien Fernandes löste mit ihren Anschuldigungen eine Bewegung aus.Bild: www.imago-images.de
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Tochter erwirkt Unterlassung gegen Collien Fernandes

Öffentlich erhob sie Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen und löste damit eine breite Debatte aus. Neben viel Zuspruch erntete Collien Fernandes auch heftigen Gegenwind. Nun sieht sie sich mit juristischen Forderungen ihrer 14-jährigen Tochter konfrontiert.
09.10.2026, 09:5209.10.2026, 09:52

Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes sorgte mit ihren Anschuldigungen gegen Ex-Mann Christian Ulmen für Schock, Anteilnahme und auch Gegenwind. Öffentlich sprach sie immer wieder von dem Fall. Nun wurde sie mit einer Unterlassungsklage konfrontiert. Jedoch nicht von ihrem Ex-Mann, sondern von ihrer Tochter. Mit der Unterlassungserklärung verpflichte sie sich, bestimmte Sachverhalte aus der Privatsphäre der 14 Jahre alten Tochter nicht erneut öffentlich zu machen, heisst es von den Anwälten der Tochter.

Die Tochter habe schon in der Vergangenheit mehrfach ausdrücklich darum gebeten, dass private Dinge und Details aus ihrem Privatleben nicht zum Gegenstand öffentlicher Erzählungen ihrer Mutter gemacht würden, heisst es in der Mitteilung. Mit der Unterlassungserklärung werde dieser Wunsch nun respektiert. Um welche Details es genau geht, ist unklar.

Auf eine Anfrage von RTL teilten die Anwälte mit, Collien Fernandes habe «bestimmte Sachverhalte aus der Privatsphäre» ihrer Tochter auf ihrem Instagram-Kanal mit ihren Followern geteilt. Dies sei ihr jetzt verboten.

KEYPIX - epa12841835 A participant holds a placard that reads &#039;Thank you Collien&#039; during a rally at the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, 22 March 2026. The rally took place under the mot ...
Viele stehen hinter Fernandes.Bild: keystone

Fernandes will sich zu dem Ganzen aktuell nicht äussern, heisst es von ihr über ihr Management: «Nach wie vor finde ich, dass dieser Themenkomplex nicht in die Öffentlichkeit gehört. Daher werde ich mich hierzu aktuell nicht weiter äussern.»

Fernandes beschuldigt ihren Ex-Mann Ulmen schon seit geraumer Zeit. Sie wirft ihm neben körperlichen Übergriffen vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Inhalte verbreitet zu haben. Der ganze Sachverhalt hat eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt im Internet ausgelöst. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

(kek)

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