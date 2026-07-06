Collien Fernandes. Bild: www.imago-images.de

Collien Fernandes fordert Entschuldigung – und kritisiert Ulmen-Anwälte

Die Schauspielerin Collien Fernandes hat Christian Ulmens Anwälte nach einem Urteil kritisiert – und eine Entschuldigung von ihrem Ex-Mann gefordert.

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Die Schauspielerin Collien Fernandes hat nach einem presserechtlichen Urteil am Hanseatischen Oberlandesgericht ihren Ex-Mann Christian Ulmen und dessen Anwälte wegen einer Pressemitteilung scharf kritisiert. Sie berichtete von zunehmenden Drohungen gegen sie. «Die Hassnachrichten werden wieder mehr, die Morddrohungen auch», sagte Fernandes bei einem öffentlichen Bühnengespräch mit dem «Tagesspiegel». Sie warf der Gegenseite vor, die öffentliche Debatte angeheizt zu haben, obwohl das Gericht die Kernvorwürfe als «unstrittig» bewertet habe.

Mit Blick auf die fast 15-jährige Ehe mit Ulmen sagte Fernandes, an die gemeinsame Vergangenheit lasse sich für sie kaum noch unbeschwert erinnern. «Das ganze bisherige Leben fühlt sich wie eine grosse Lüge an.» Sie fahre Umwege, um Orte zu meiden, die mit Erinnerungen verbunden seien.

Die Pressemitteilung der Anwälte von Ulmen nach diesem Urteil bezeichnete die Debatte nach dem Urteil als «unverhältnismässige, an Hysterie grenzende Folgeberichterstattung in sämtlichen Medien».

Fernandes fordert eine Entschuldigung

Fernandes sagte nun gegenüber dem «Tagesspiegel»: «Das ist doch unglaublich. Das zeigt, dass der Täter immer noch nicht verstanden hat, was er da eigentlich getan hat.» Die öffentliche Empörung, «oder wie er sagt Hysterie», sei «eine Antwort auf seine unstrittig begangenen Taten». Fernandes forderte eine Entschuldigung. «Wie kann er jetzt auch noch das Leben derjenigen riskieren, der er all das angetan hat? Wie wäre es stattdessen mal mit einer Entschuldigung?», sagte sie.

Ulmens Anwalt Simon Bergmann erklärte dazu, dass, selbst wenn sich Fernandes' Sicherheitslage verschärft habe, «die Kausalität zwischen den Aussagen in unserer Pressemitteilung und den angeblichen Bedrohungen bestritten» werde.

«Sollte Frau Fernandes tatsächlich bedroht werden, hat dies nichts mit den Inhalten unserer Pressemitteilung zu tun.» Die Kanzlei teilte ausserdem mit, dass auch sie selbst Morddrohungen erhalten habe. In zwei Fällen laufen Ermittlungsverfahren. «Frau Fernandes kann insofern nicht für sich in Anspruch nehmen, die Bedrohungslage exklusiv für sich zu haben», so Anwalt Simon Bergmann gegenüber dem «Tagesspiegel».

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat nach einer Anzeige von Fernandes gegen Ulmen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt. Die Vorwürfe der «digitalen Gewalt» seien weiterhin Gegenstand der Prüfung.

Fernandes: Bisheriges Leben «fühlt sich wie eine grosse Lüge an»

Auf die Frage, wann für sie Gerechtigkeit erreicht sei, sagte Fernandes, Urteile hätten auch eine «psychologische Komponente». «Wenn nichts passiert – wegen des schwachen Gesetzes, dann fühlt man sich als Täter auch so, als habe man ja eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht».

Mit Blick auf die fast 15-jährige Ehe mit Ulmen sagte Fernandes, an die gemeinsame Vergangenheit lasse sich für sie kaum noch unbeschwert erinnern. «Das ganze bisherige Leben fühlt sich wie eine grosse Lüge an.» Sie fahre Umwege, um Orte zu meiden, die mit Erinnerungen verbunden seien.

In der aktuellen Situation helfe ihr Heimwerken. Sie habe «ein altes Haus gekauft», das sie gerade aufbereite, und sei «zurzeit viel im Baumarkt». «Manchmal tut es gut, einfach mal einen Hammer in die Hand zu nehmen.»

Das Interview, das die Zeitung veröffentlicht hat, basiert auf einem Bühnengespräch. Collien Fernandes war am 28. Juni 2026 beim Tagesspiegel-Hauptstadtgespräch im Deutschen Theater.