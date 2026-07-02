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Immer mehr Details sickern zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce durch

Pop-Superstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce geben sich in Kürze das Jawort. Das bestätigt ein Sicherheitsplan, der eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte.

Jennifer Doemkes / t-online

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US-Medien nennen es «Amerikas royale Hochzeit»: Die Eheschliessung von Taylor Swift und Travis Kelce bekommt fast genauso viel Aufmerksamkeit wie die Fussball-WM, die aktuell auf demselben Kontinent stattfindet. Seit Wochen kursieren Spekulationen um Datum, Location, Gäste und Ablauf.

Das Paar selbst schweigt eisern, trotzdem sickern immer mehr Details an die Öffentlichkeit. Denn eine Feier dieser Superlative kann nur schwer geheim gehalten werden. Vor allem, wenn sie mitten in New York City stattfindet. Wie die «New York Times», der Sender ABC und weitere Medien berichten, geben sich Swift und Kelce im Madison Square Garden das Jawort.

Gemutmasst wurde, dass die Trauung am Freitag stattfindet. Das untermauern nun Sicherheitspläne, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Wie ein mit den Vorkehrungen vertrauter Vertreter der Behörden – unter Bedingung der Wahrung seiner Anonymität – der Nachrichtenagentur AP mitteilte, steht das Datum 3. Juli tatsächlich fest.

Demnach soll es am Donnerstagabend ein in Amerika übliches Probe-Dinner geben, worauf dann am Freitag die Hochzeit folgt. Bereits im Vorfeld hatte die New Yorker Polizeichefin Jessica Tisch auf einer Pressekonferenz bestätigt, dass die Polizei eine für Freitag im Madison Square Garden geplante Veranstaltung begleite. Details nannte sie jedoch nicht.

Auch New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani liess Journalisten jüngst aufhorchen, als er bei einer Pressekonferenz sagte: «Der 4. Juli, der 250. Geburtstag von Amerika, die Hochzeit von Taylor Swift. Alles passiert zur selben Zeit.» Am 4. Juli feiert das Land das 250. Jubiläum seiner Unabhängigkeit. Weil der Independence Day diesmal auf einen Samstag fällt, ist der Freitag davor ein Feiertag.