«One Direction»-Sänger Liam Payne laut Medienberichten gestorben

Der Brite sei in einem Hotel in Buenos Aires aus dem dritten Stock gestürzt. Der amerikanische Sender CNN berichtet, die örtliche Polizei habe den Tod des 31-Jährigen bestätigt.

McDonald's verkauft jetzt «Friends»-Happy-Meals für Erwachsene – aber (noch) nicht hier

Die Kult-Serie feiert dieses Jahr ihr 30-Jahr-Jubiläum. Grund genug für die US-Burgerkette, eine gemeinsame Marketingaktion zu starten.

Wer in den 90er-Jahren Fernsehen geschaut hat, kam an ihnen nicht vorbei: Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe – die «Friends» aus der gleichnamigen US-Kultserie. Zehn Staffeln lang garantierte die Show dem Sender NBC Traumquoten, und ihren Schauspielerinnen und Schauspielern Traumgagen von bis zu 1 Million Dollar pro Folge. Und auch die jüngere Generation hat die lustigen Freunde aus New York in den vergangenen Jahren – insbesondere während der Pandemie – auf Streaming-Portalen neu entdeckt.