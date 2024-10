Liam Payne wurde 31 Jahre alt. (Aufnahme aus dem Jahr 2022) Bild: keystone

«One Direction»-Sänger Liam Payne ist tot

Der britische Sänger Liam Payne ist in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires aus einem Hotelzimmer im dritten Stock gestürzt und gestorben. Die Ermittlungen laufen.

Liam Payne, ehemaliges Mitglied und Sänger der in den 10er-Jahren sehr erfolgreichen britischen Boyband «One Direction», ist nach Angaben mehrerer internationaler Medien wie dem US-Sender CNN im Alter von 31 Jahren verstorben.

Der Brite ist in einem Hotel in Buenos Aires aus dem dritten Stock gestürzt, wie unter anderem die lokale Zeitung «La Nacion» berichtet. Zeugen zufolge soll Payne aus etwa 14 Metern Höhe in den Innenhof seines Hotels gestürzt sein. Zum Unglück kam es um kurz nach 17 Uhr lokaler Zeit (22 Uhr Schweizer Zeit).

Die Polizei bestätigte den Tod Paynes. Er habe beim Sturz sehr schwere, «mit dem Leben nicht vereinbare» Verletzungen erlitten. Der Einsatzleiter der Rettungskräfte, Alberto Crescenti, erklärte:

«Es gab keine Möglichkeit einer Wiederbelebung.»

Unter anderem soll der Sänger einen Schädelbruch erlitten haben. Die Autopsie steht indes noch aus. Die Hintergründe des Todes werfen Fragezeichen auf. Die Polizei erklärte, die Einsatzkräfte seien nur wenige Minuten nachdem sie per Notruf verständigt wurden, beim Hotel im Stadtteil Palermo eingetroffen. Im Notruf ging es um einen Mann, der sich in der Hotellobby aggressiv benommen haben soll und womöglich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei untersuchen den Vorfall.

Payne postete während des Tages und nur kurze Zeit vor dem Sturz zahlreiche Clips auf der Messaging-App Snapchat. Unter anderem zeigte er sich mit seiner Freundin, der Influencerin Kate Cassidy, und schrieb, er habe einen «wunderbaren Tag in Argentinien». Das Paar besuchte in den Tagen zuvor ein Konzert von Paynes ehemaligen 1D-Kollegen Niall Horan.

One Direction auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2013. Von links: Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles und Liam Payne. Bild: keystone

Der Sänger hatte 2023 in einem Video auf Youtube bekanntgegeben, dass er Probleme mit dem Konsum von Suchtmitteln und sich einer 100-tägigen Behandlung in einer Entzugsklinik unterzogen hatte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war er eigenen Angaben zufolge seit sechs Monaten clean.

Liam Payne wurde als Mitglied der britischen Casting-Boygroup One Direction bekannt. Bei der Fernsehsendung «X-Factor» im Jahr 2011 wurde er zusammen mit Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik und Louis Tomlinson Dritter. Im Anschluss startete die Gruppe international mit Hits wie «You Don't Know You're Beautiful», «Best Song Ever» oder später «Story Of My Life» durch. Nachdem die Gruppe ab 2016 pausiert hatte, startete Payne eine Solokarriere.

Liam Payne hinterlässt seinen 6-jährigen Sohn Bear, der aus einer Beziehung mit der Sängerin Cheryl Cole stammt.

