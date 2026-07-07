«In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise», schrieb Mariano auf Instagram.

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Milo Ventimiglia und Jarah Mariano geben Geburt bekannt

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Der aus der US-Serie «This Is Us» bekannte Schauspieler Milo Ventimiglia (48) und seine Frau, US-Model Jarah Mariano (42), sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

«In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise», schrieb Mariano auf Instagram – und hiess Söhnchen Rock-Anthony Makoa Ventimiglia in dem Posting willkommen. Sie freuten sich auf all die kommenden Abenteuer mit ihrer fünfköpfigen Familie. Auf einem Foto sind die Eltern mit ihren beiden Kindern und dem Hund der Familie zu sehen. Töchterchen Ke'ala Coral war im Januar 2025 zur Welt gekommen.

Ventimiglia feierte vor 25 Jahren in «Gilmore Girls» seinen Durchbruch als Serien-Star. Er spielte auch in Filmen wie «Rocky Balboa», «Grace of Monaco» und «Creed II» mit. In der preisgekrönten TV-Serie «This Is Us – Das ist Leben» über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielte Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson.

2022 wurde der Schauspieler auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette gefeiert. Die Zeremonie hing zeitlich mit der Premiere der sechsten Staffel der Drama-Serie zusammen. (sda/dpa)