klar19°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Milo Ventimiglia und Jarah Mariano geben Geburt bekannt

«In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise», schrieb Mariano auf Instagram.
«In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise», schrieb Mariano auf Instagram.
People-News

Milo Ventimiglia und Jarah Mariano geben Geburt bekannt

07.07.2026, 00:2307.07.2026, 00:23

Der aus der US-Serie «This Is Us» bekannte Schauspieler Milo Ventimiglia (48) und seine Frau, US-Model Jarah Mariano (42), sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

«In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise», schrieb Mariano auf Instagram – und hiess Söhnchen Rock-Anthony Makoa Ventimiglia in dem Posting willkommen. Sie freuten sich auf all die kommenden Abenteuer mit ihrer fünfköpfigen Familie. Auf einem Foto sind die Eltern mit ihren beiden Kindern und dem Hund der Familie zu sehen. Töchterchen Ke'ala Coral war im Januar 2025 zur Welt gekommen.

Ventimiglia feierte vor 25 Jahren in «Gilmore Girls» seinen Durchbruch als Serien-Star. Er spielte auch in Filmen wie «Rocky Balboa», «Grace of Monaco» und «Creed II» mit. In der preisgekrönten TV-Serie «This Is Us – Das ist Leben» über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielte Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson.

2022 wurde der Schauspieler auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette gefeiert. Die Zeremonie hing zeitlich mit der Premiere der sechsten Staffel der Drama-Serie zusammen. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York
1 / 10
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York

Taylor Swift und Travis Kelce haben in New York geheiratet. Die Nachricht wurde mit diesem Schriftzug am Times Square verkündet.
quelle: keystone / laura brett
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Alice Weidel streitet sich mit ZDF-Moderatorin
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Taylor & Travis: Was für ein hohler Hochzeits-Zirkus
So ein Theater kann nur von zuviel «Chalant Dating» kommen.
Was, liebe Eltern von Babys und kleinen Kindern, bedeutet es eigentlich, wenn es eurem Nachwuchs «de Nuggi lupft»? Wie genau geht das? Passiert es, wenn das Kind des Nuggis überdrüssig ist? Speit es ihn dann aus? Ich habe keine Ahnung von so was. Und auch nicht von diesem seltsamen Wunsch vieler Frauen, sich ein Kleid zuzulegen, das so viel kostet wie drei Wochen Ferien und das sie vermutlich ein einziges Mal im Leben tragen, und darin quasi als Jungfrau verkleidet vor den Altar zu treten. Es gab viel Verschrobenes in meiner kindlichen und pubertären Lebensplanung, das auch nicht besser war als Braut – Königin, Primaballerina –, aber den Traum in Weiss träumte ich nie. Wie beim gelupften Nuggi bin ich auch hier dankbar für sachdienliche Hinweise.
Zur Story