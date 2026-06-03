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David Beckham erhält Stern auf «Walk of Fame»

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Sir David Beckham wird im Rahmen der Fussball-WM seinen Stern auf dem «Walk of Fame» erhalten. Bild: keystone

David Beckham (51) wird während der Fussball-Weltmeisterschaft auf dem «Walk of Fame» in Hollywood verewigt. Der frühere englische Fussball-Star soll am 12. Juni eine Sternenplakette im Herzen der Filmmetropole erhalten, wie die Organisatoren auf ihrer Internetseite mitteilten.

Bei der feierlichen Zeremonie werden demnach auch seine Frau Victoria Beckham (52) und Hollywood-Star Tom Cruise (63) dabei sein.

«Beckhams Rolle bei der Steigerung des Ansehens von Fussball in Amerika und sein nachhaltiger Einfluss auf Sport, Unterhaltung und globale Kultur machen diese Ehre besonders bemerkenswert», erklärte Organisatorin Ana Martinez.

Beckham ist seit 2018 Miteigentümer des Fussballclubs Inter Miami. Der Verein nahm 2023 den argentinischen Weltstar Lionel Messi unter Vertrag und gewann 2025 erstmals die Meisterschaft der nordamerikanischen Fussball-Liga MLS.

Beckham stand zudem von 2007 bis Anfang 2013 bei MLS-Rekordmeister Los Angeles Galaxy selbst unter Vertrag, seine Karriere beendete er nach einer kurzen Zeit bei Paris St. Germain im Sommer 2013.

Die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko startet am Donnerstag (11. Juni) in der kommenden Woche mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. (sda/dpa)