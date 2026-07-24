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Unter anderem Kate Hudson und Pedro Pascal – 2027 gibt es 33 neue «Walk of Fame»-Sterne

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Sternstunde für fast drei Dutzend Stars: Filmschaffende wie Kate Hudson, die Geschwister Elle und Dakota Fanning, Idris Elba, Delroy Lindo und Sam Rockwell zählen zu den insgesamt 33 Auserwählten, die von 2027 an mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» in Hollywood geehrt werden sollen. In der Fernseh-Sparte sollen unter anderem «Friends»-Star Lisa Kudrow, Keke Palmer und «Game of Thrones»-Darsteller Pedro Pascal ausgezeichnet werden.

Auch Kate Hudson erhält einen begehrten Stern. Bild: keystone

Der 2002 gestorbene Country-Sänger Waylon Jennings werde posthum mit einer Sternenplakette gefeiert, gaben die Veranstalter bekannt. Unter den weiteren Musikern, deren Namen in den Zementplatten des berühmten Bürgersteigs verewigt werden, sind die australische Sängerin Sia, die Kolumbianerin Karol G, Us-Rapper Lil Wayne sowie Bands wie The Ramones, The Smashing Pumpkins und Linkin Park sowie der französische Star-DJ David Guetta. In der Sparte Theater wird unter anderem der italienische Tänzer Roberto Bolle geehrt.

Die neuen Kandidaten seien unter Hunderten prominenten Anwärtern ausgewählt worden, hiess es. Die Termine für die Enthüllung der Plaketten sind bis jetzt nicht bekannt.

Der «Walk of Fame» mit mehr als 2800 Sternen ehrt seit 1960 Verdienste im Showgeschäft. Die Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden, verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood. (dab/sda/dpa)