Kim Kardashian bekommt eine Hauptrolle in der neuen Staffel «American Horror Story»

Das Reality-Sternchen Kim Kardashian kennt die Welt des Fernsehens bereits von zahlreichen Staffeln «Keeping Up With The Kardashians» – nun soll sie statt sich selbst einen fiktiven Charakter darstellen, und zwar in der 12. Staffel von «American Horror Story».

Die Amerikanerin postete am Montag das Intro der neuen Staffel auf Twitter und kommentierte es mit einem Bluttropfen- und einem Augen-Emoji:

Ebenfalls mit dabei sein wird Emma Roberts, die Nichte von Julia Roberts, die zum ersten Mal 2011 in der vierten Staffel der Ryan-Murphy-Kreation zu sehen war. Worum es in der 12. Staffel mit dem Namen «Delicate» gehen soll und welche Rolle Kim Kardashian darin spielen wird, ist noch nicht bekannt. Ein Vertreter von Ryan Murphy sagte gegenüber dem Unterhaltungsmagazin Variety jedoch, dass die Rolle «speziell für sie erschaffen» worden sei.

Ryan Murphy und Evan Peters wurden dieses Jahr beide mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Bild: keystone

«American Horror Story» ist bekannt dafür, Teile desselben Casts Staffel für Staffel in neue Rollen schlüpfen zu lassen. Die 11. Staffel «American Horror Story: NYC» wurde im letzten Oktober erstmals auf dem TV-Sender FX ausgestrahlt. Die neue Staffel soll bereits diesen Sommer erscheinen.

(anb)