People-News

Millie Bobby Brown hat sich mit 19 zum ersten Mal verlobt

Mehr «Leben»

Sie ist 19. Er ist 20. Sie ist ein Netflix-Superstar, die Eleven aus «Stranger Things» und Sherlocks kleine Schwester aus «Enola Holmes». Er ist quasi ihr Nepobaby: Jake Bongiovi, Sohn des Rockstars Jon Bon Jovi. Seit drei Jahren sind die beiden zusammen, und wie wir alle wissen, ist ein Jahr Beziehung unter Showbiz-Leuten so viel wert wie sieben unter normalen Menschen.

Jetzt haben sich die beiden Liebesvögel also verlobt. Unschwer zu erkennen an Millie Bobby Browns Verlobungsring, laut «Vogue» «ein Diamant im Quadratschliff, eingefasst in ein Pavéband». Wenn das nicht der prototypische Verlobungsring ist! Wozu sonst ist das berühmte Pavéband schliesslich erfunden worden! Sicher nicht zum Schuhebinden oder Päckliverzieren! Nein, Quatsch, wir haben keine Ahnung von Verlobungsringen.

Millie und Jake schwören sich ihre immerwährende Liebe in zwei korrespondierenden Insta-Posts. Süsser gehts ja wohl kaum. Sie sagt es mit einer Songzeile von Taylor Swift: «Schatz, ich liebe dich jetzt drei Sommer lang, ich will sie alle.» Er antwortet knapp, aber deep: «Für immer.» Hach, die elegante Eloquenz junger Leute!

Mehr als auffällig ist übrigens das Kleid, das Millie dazu trägt. Es ist weiss, es ist ganz aus Spitze, es sieht verdammt nochmal aus wie ... ja, wie ein Hochzeitskleid! Könnte uns bitte schnell jemand darüber aufklären, ob die beiden etwa auch noch heimlich geheiratet haben? Nein, haben sie bei aller Eile wahrscheinlich noch nicht, denn sonst müsste ja wohl auch Jake irgendeinen Ring zeigen. Tut er aber nicht. Bloss seine Uhr.

(sme)