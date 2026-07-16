Sam Neill starb am Montag in Sydney. Bild: keystone

Daran starb «Jurassic Park»-Star Sam Neill

Mehr «Leben»

Der Tod von «Jurassic Park»-Star Sam Neill kam für viele überraschend. Nun hat ein Sprecher die Todesursache des Schauspielers bekannt gegeben: Demnach starb Neill an den Folgen einer Lungenentzündung.

Die Familie, so heisst es, habe der Veröffentlichung der Todesursache zugestimmt, da es in den Medien zu «Ungenauigkeiten und regelrechten Unwahrheiten» gekommen sei.

Der neuseeländische Schauspieler (bürgerlich Sir Nigel John Dermot Neill) war am Montag im Alter von 78 Jahren in Sydney verstorben.

Neill erlangte seinen höchsten Bekanntheitsgrad in den 90er-Jahren mit der Hauptrolle als Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs Kultfilm «Jurassic Park». Diese Rolle nahm er später in der Fortsetzung «Jurassic Park III» und «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» wieder auf. (ome)