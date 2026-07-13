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«Jurassic Park»-Star Sam Neill überraschend mit 78 verstorben

Jurassic Park III Movie Stills Jul 16, 2001 Hollywood, CA, USA SAM NEILL as Dr. Alan Grant in from the sci-fi, adventure, thriller Jurassic Park III directed by Joe Johnston. Hollywood CA USA Copyrigh ...
Sam Neill, hier als Dr. Alan Grant in «Jurassic Park III».Bild: www.imago-images.de

«Jurassic Park»-Star überraschend mit 78 verstorben

Mit «Jurassic Park» wurde Sam Neill weltweit bekannt – nun ist der Neuseeländer mit 78 Jahren überraschend gestorben.
13.07.2026, 08:1313.07.2026, 08:32

Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill (bürgerlich Sir Nigel John Dermot Neill) ist am Montag im Alter von 78 Jahren in Sydney verstorben. Dies geht aus einer entsprechenden Nachricht auf dem Instagram-Kanal Neills hervor.

Neill erlangte seinen höchsten Bekanntheitsgrad in den 90er-Jahren mit der Hauptrolle als Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs Kult-Film «Jurassic Park». Diese Rolle nahm er später in der Fortsetzung «Jurassic Park III» und «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» wieder auf.

Weiter spielte Neill etwa in der Verfilmung von Tom Clancys Thriller «Jagd auf Roter Oktober». Auch war er in diversen prominenten Fernsehproduktionen zu sehen, so etwa in der Fantasyserie «Merlin» oder dem Netflix-Hit «Peaky Blinders» als Antagonist zu Cillian Murphys Hauptfigur Thomas Shelby.

SAM NEILL in PEAKY BLINDERS, 2013, directed by STEVEN KNIGHT. Copyright BRITISH BROADCASTING CORPORATION (bbc). Season 1 Episode 2. Credit: BRITISH BROADCASTING CORPORATION (bbc) / Album
Neill als Chief Inspector Campbell in «Peaky Blinders».Bild: www.album-online.com

Der Tod des 78-Jährigen kommt «überraschend und unerwartet», heisst es auf Instagram. Schliesslich hatte er erst im April noch gute Neuigkeiten verkündet: Nach fünf Jahren war Neill dieses Jahr endlich frei von einer langjährigen Krebserkrankung.

Bei ihm war im Jahr 2022 ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden, eine Art von Blutkrebs, wie er 2023 öffentlich machte. «Ich habe keine Angst vor dem Tod», sagte er damals dem britischen «Guardian». Er betonte in dem Gespräch auch: «Es würde mich ärgern. Denn ich hätte wirklich gerne noch ein oder zwei Jahrzehnte, verstehen Sie? Wir haben all diese wunderschönen Terrassen gebaut, wir haben diese Olivenbäume und Zypressen, und ich möchte dabei sein, wenn das alles reift. Und ich habe meine kleinen Enkelkinder. Ich möchte sehen, wie sie gross werden.» Das Sterben an sich sei ihm aber herzlich egal, betonte er.

Nähere Details zu seinem Ableben sind noch nicht bekannt, diese würden jedoch zeitnah folgen, heisst es auf Instagram. Neill hinterlässt drei leibliche Kinder, eine adoptierte Tochter und mehrere Enkelkinder.

(cpf, ergänzt mit Material von t-online)

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