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Mord an Tupac Shakur: Rache als Motiv bei Prozessauftakt vorgeworfen

Poetic Justice 1993 Tupac Shakur Photo Credit: Columbia Pictures . UK only DIGITAL FILE ONLY http://www..co.uk/ Poetic Justice 1993 Tupac Shakur Photo Credit: Columbia Pictures . UK only DIGITAL FILE ...
Der Rapper Tupac Shakur wurde 1996 in Las Vegas ermordet.Bild: imago

Mord an Tupac Shakur – Prozessauftakt gegen ehemaligen Gang-Anführer

18.08.2026, 07:3518.08.2026, 07:35

Knapp drei Jahrzehnte nach dem Mord an US-Rapper Tupac Shakur muss sich ein Mann in Las Vegas in dem spektakulären Fall vor Gericht verantworten. Zum Auftakt des Prozesses brachte die Anklage Rache als Motiv vor. Die Verteidigung hielt dagegen, dass es nur «Fiktion», aber keine echten Fakten für einen Schuldspruch geben würde.

Zu den Eröffnungsplädoyers am Montag (Ortszeit) erschien der Angeklagte mit Anzug und Krawatte vor Gericht. Prozessbeobachter gehen von einem mehrwöchigen Verfahren aus. Der frühere Gang-Anführer war 2023 in Las Vegas festgenommen und unter anderem wegen Mordes mit Gebrauch einer tödlichen Waffe angeklagt worden. Vor Gericht hatte er auf nicht schuldig plädiert. Im Fall einer Verurteilung droht dem 63-jährigen Verdächtigen eine lebenslange Gefängnisstrafe.

Ikonischer Rapper starb mit 25 Jahren

Tupac gilt als eine der prägendsten Figuren der Musikgeschichte. Der damals 25 Jahre alte Rapper wurde am 7. September 1996 in einem Auto in Las Vegas angeschossen und starb sechs Tage später im Krankenhaus.

Der Rapper war in der Tatnacht mit Suge Knight, Mitbegründer des für Gangsta-Rap bekannten Labels Death Row Records, unterwegs gewesen. Sie hatten sich in der Casino-Stadt einen Boxkampf von Mike Tyson angesehen. Danach war es in einem Hotel zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein Neffe des Angeklagten von Shakur und dessen Gefolgsleuten verprügelt wurde. Onkel und Neffe gehörten demnach einer südkalifornischen Bande an, die mit der Gang, der Suge Knight nahestand, verfeindet war.

Duane Davis appears in court for his murder trial, related to the 1996 killing of rapper Tupac Shakur, at Clark County District Court Regional Justice Center in Las Vegas, Monday, Aug. 17, 2026. (Stev ...
Der Angeklagte: Duane DavisBild: keystone

Video von Prügelvorfall

Den zwölf Geschworenen im Gerichtssaal wurden zum Auftakt Videoaufnahmen von dem Prügelvorfall gezeigt. Zur Vergeltung für den Angriff auf seinen Neffen habe der Angeklagte damals den Mordplan ausgeheckt, sagte Bezirksstaatsanwalt Binu Palal. Der Mann habe die Tatwaffe besorgt und sie dann im weissen Cadillac den hinten sitzenden Männern gereicht, um auf Shakur und Knight im fahrenden Auto zu schiessen.

Das würden die Juroren quasi von dem Angeklagten selbst erfahren, führte Palal weiter aus. Der Mann hatte in der Vergangenheit mehrfach darüber gesprochen, dass er in dem weissen Cadillac gesessen habe, aus dem die Schüsse abgefeuert wurden. Auch in seinen 2019 veröffentlichten Memoiren «Compton Street Legend» schrieb er über den Vorfall. Der Angeklagte ist heute der einzige Insasse aus dem Auto, der noch lebt.

«Fiktion» statt Tatsachen

Verteidiger Michael Sanft wiederum beschrieb seinen Mandanten am Montag als Lügner und Angeber, der viele Dinge erfunden habe, etwa um daraus Kapital zu schlagen. Es sei reine «Fiktion» und nicht etwa Tatsachen, wie es die Anklage darstellen würde. Sanft hielt den Ermittlern zudem vor, dass bei der Untersuchung des Vorfalls viele Fehler gemacht worden seien. Die Mordwaffe wurde beispielsweise nie gefunden.

February 22, 2018 - Hollywood, CA, U.S. - 22 February 2018 - Hollywood, California - Mopreme Shakur. USA Network s Unsolved: The Murders of Tupac &amp; The Notorious B.I.G. held at Avalon Hollywood. P ...
Mopreme Shakur, Tupacs Stiefbruder, bezweifelt, dass der Rapper Gerechtigkeit bekommen wird.Bild: imago

Im Laufe des Verfahrens sollen unter anderem Polizisten, Augenzeugen, Angehörige und möglicherweise auch der Angeklagte aussagen. Rapper Mopreme Shakur, ein Stiefbruder von Tupac Shakur, meldete sich vor Prozessbeginn zu Wort.

Das Ergebnis des Prozesses könne nur hinter den Erwartungen zurückbleiben, meinte der 59-Jährige. «Die Gerechtigkeit, die ich mir wünsche, würde ich niemals bekommen. Ich will meinen Bruder zurück», sagte der Musiker dem Sender BBC in einem Interview. «Pac hat keinen Prozess gekriegt. Er erhielt einfach ein Todesurteil.» (nil/sda/dpa)

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Notorious B.I.G. vs Tupac Shakur
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Notorious B.I.G. vs Tupac Shakur
FILE - This 1993 file photo originally provided by Columbia Pictures shows rap musician Tupac Shakur is shown in a scene from, "Poetic Justice." The upcoming Broadway musical inspired by Tupac Shakur songs will star Saul Williams, the poet and singer best known for the film “Slam.” Producers said this week that the rest of the cast of "Holler If Ya Hear Me" will include Tonya Pinkins, Christopher Jackson, Saycon Sengbloh, Ben Thompson and John Earl Jelks. (AP Photo/Columbia Pictures, file) ... Mehr lesen
quelle: ap columbia pictures / anonymous
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