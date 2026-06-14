Sänger Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Zusammenstoss in Rio de Janeiro

Mehr «Leben»

Unter den Opfern des Zusammenstosses befindet sich auch der Singer-Songwriter Oliver Tree. Bild: www.imago-images.de

Beim Zusammenstoss von zwei Helikoptern in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro sind alle sechs Insassen ums Leben gekommen, darunter der US-amerikanische Singer-Songwriter Oliver Tree.

Die beiden Helikopter kollidierten in der Luft und stürzten auf den Parkplatz eines Autohändlers, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Dabei explodierte einer der Hubschrauber, mehrere Autos gingen in Flammen auf.

In einem der Helikopter waren vier Passagiere mit einem Piloten unterwegs, in dem anderen Helikopter befand sich nur der Pilot. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die für Ermittlungen zu Flugunfällen zuständige Luftwaffe leitete eine Untersuchung ein.

Oliver Tree war mit seinen Hits «Life Goes On» und «Miss You» international berühmt geworden. Der 32-Jährige wäre im September in Zürich aufgetreten. (sda/dpa)