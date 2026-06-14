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Sänger Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Zusammenstoss in Rio de Janeiro

Sänger Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Zusammenstoss in Rio de Janeiro

14.06.2026, 20:4214.06.2026, 20:58
May 25, 2024, Napa, Ca, USA: Oliver Tree performs live on stage during BottleRock at Napa Valley Expo on May 25, 2024 in Napa, California. Napa USA - ZUMAs181 20240525_zea_s181_142 Copyright: xCHRISxT ...
Unter den Opfern des Zusammenstosses befindet sich auch der Singer-Songwriter Oliver Tree.Bild: www.imago-images.de

Beim Zusammenstoss von zwei Helikoptern in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro sind alle sechs Insassen ums Leben gekommen, darunter der US-amerikanische Singer-Songwriter Oliver Tree.

Die beiden Helikopter kollidierten in der Luft und stürzten auf den Parkplatz eines Autohändlers, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Dabei explodierte einer der Hubschrauber, mehrere Autos gingen in Flammen auf.

In einem der Helikopter waren vier Passagiere mit einem Piloten unterwegs, in dem anderen Helikopter befand sich nur der Pilot. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die für Ermittlungen zu Flugunfällen zuständige Luftwaffe leitete eine Untersuchung ein.

Oliver Tree war mit seinen Hits «Life Goes On» und «Miss You» international berühmt geworden. Der 32-Jährige wäre im September in Zürich aufgetreten. (sda/dpa)

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