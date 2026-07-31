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Putzkraft zeigt an den britischen Commonwealth Games eine Tanzeinlage

Video: watson/nina bürge

Putzkraft wird an Sportevent durch Tanzeinlage zum Publikumsliebling

31.07.2026, 11:5431.07.2026, 11:54

Der 25-jährige CJ Miller sollte eigentlich die Halle zwischen Sportevents an den britischen «Commonwealth Games» reinigen. Mit seinem Wischmopp legte er dann eine Tanzeinlage ein, um die Zuschauer zu unterhalten, und wurde kurzerhand zum Publikumsliebling. Schau dir seine kleine Pausen-Show im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die «Commonwealth Games» sind eine Sportveranstaltung, die alle vier Jahre stattfindet. Dabei nehmen Sportler aus den ehemaligen Gebieten des britischen Empires teil. Die diesjährige Ausgabe fand in der schottischen Hauptstadt Glasgow statt. An dem Sportevent werden zehn verschiedene Sportarten aufgeführt, zu diesen gehören auch Para-Sportarten. (nib)

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