Nach 20 Staffeln ist Schluss – RTL stellt DSDS ein

Für die letzte Ausgabe des Kult-Formats dürfen sich Musikfans aber noch einmal über die kantigen Sprüche des langjährigen Chef-Jurors der Sendung freuen, denn Dieter Bohlen kehrt für die letzte Staffel zurück: «Ich habe immer gesagt: Ich hatte eine Mega-Zeit bei dem Sender, ich habe mich zu Hause gefühlt. Deshalb freue ich mich sehr, wieder bei DSDS zu sein», so der Pop-Titan in der Mitteilung von RTL.

So kommunizierte RTL am Mittwoch : «Im kommenden Jahr wird Europas erfolgreichste Talentshow ‹Deutschland sucht den Superstar› 20 Jahre alt, und die Jubiläumsstaffel wird zugleich die letzte sein.»

2023 wird die letzte Staffel «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) ausgestrahlt, wie die «Bild»-Zeitung vermeldete . Nach 20 Jahren und 20 Staffeln Fremdschämen und Mitfiebern stampft der deutsche Sender RTL die Castingshow also definitiv ein.

