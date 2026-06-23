Den Podcast «Zivadiliring» gibt es in dieser Zusammensetzung nicht mehr. Bild: SRF/Mirjam Kluka

Nach «Zivadiliring»-Aus: Gülsha und Maja lancieren neuen Podcast

Nun also doch: Die beiden Ex-Podcasterinnen von «Zivadiliring» machen ohne Yvonne Eisenring weiter. Die erste Folge soll schon in diesem Sommer ausgestrahlt werden.

Julia Stephan Folge mir

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Lange war es ein unbestätigtes Gerücht. Nun bringen Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic mit einem Instagram-Post ihren Fans endlich Gewissheit: Die zwei ehemaligen Hosts des «Zivadiliring»-Podcasts werden ihr Ding künftig ohne Yvonne Eisenring durchziehen. Noch in diesem Sommer wollen sie ein neues Podcast-Format lancieren, konkreter wurde man allerdings nicht. Bei den Rubriken, so Gülsha in der gemeinsamen Videobotschaft, sei man sich bereits einig.

Für die Namenssuche wurde die Fan-Community aktiv eingebunden. Und die reagierte auf die Videobotschaft umgehend und euphorisch . Die Kommentarspalten füllten sich innert Minuten mit Namensvorschlägen: von «the Vulverines», «Schalk & balk», «Queen-Talk!» bis «ripper & Chlamydien».

«Zivadiliring» mit Gülsha Adilji, Maja Zivadinovic und Yvonne Eisenring galt lange als einer der erfolgreichsten Laberpodcasts der Schweiz . Die vermeintlich intimen Gespräche über Liebe, Sexualität und Frauenprobleme begeisterten vor allem junge Frauen von Mitte zwanzig bis Ende dreissig. Ursprünglich als SRF-Podcast lanciert, entwickelte er sich, eigenständig fortgesetzt, schnell zu einer mächtigen Marke.

Im Frühling hatten die Frauen überraschend bekannt gegeben, dass sie ihre Zusammenarbeit nach fünf Jahren einstellen. Die letzte Folge von «Zivadiliring» erschien am 16. Februar. (schweizheute.ch)