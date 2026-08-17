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Rat der Weisen

«Ich bin unglücklich verliebt und mir bleiben 3 Optionen...»

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Frage von Vasco:

Hallo zusammen, wie schon so oft geht auch meine Frage um die Liebe. Unerwiderte Liebe genauer gesagt. Ich habe vor zwei Jahren eine Frau kennengelernt. Wir harmonieren fantastisch (ihre Worte). Wir bringen uns gegenseitig zum Lachen, haben Spass etc. In letzter Zeit ging die Kommunikation allerdings hauptsächlich von mir aus. Anyway, das hat mich stutzig gemacht, also hab ich mal das klärende Gespräch gesucht. Fazit: Sie verliebt sich nur in Männer in einer anderen Alterskategorie. Würde aber gerne mit mir nur befreundet bleiben. Für mich klingen solche Aussagen immer nach: «Heyyyy, dein Hund ist tot. Du kannst ihn aber behalten …»

Anyway, normalerweise, so auch hier, habe ich mich für ihre Offenheit bedankt und den Kontakt abgebrochen. Ich bin ja nicht masochistisch veranlagt. Aber, und das ist der springende und zu den anderen Breakups verändernde Punkt: Es fühlt sich mit der Zeit nicht besser an. Sondern eher … noch mieser. Ich sah in ihr eine Seelenverwandte. Gleicher, dreckiger Humor, gleiche Vorliebe für gutes Essen, gleicher Job, gleiche Einstellung zur Politik und der Welt. Und das ist jetzt weg.

Ich habe jetzt drei Optionen: a) Einfach weitermachen wie bisher und hoffen, dass es irgendwie besser wird, was ich ehrlich gesagt bezweifle, b) ihr schreiben, die Freundschaft annehmen und damit klarkommen, dass sie mir irgendwann ihren Partner vorstellt (was mein Herz explodieren lassen würde) oder c) ich versuche aufrichtig um sie zu kämpfen, was aber auch schwer sein wird, da ich ja nicht in ihr Beuteschema passe. Wir beide sind Mitte 30. Also, was meint ihr? A, b oder c?

Ich danke euch auf alle Fälle für eure Ehrlichkeit.

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