bedeckt, wenig Regen18°
DE | FR
burger
Leben
Rat der Weisen

«Ich bin unglücklich verliebt und mir bleiben 3 Optionen...»

Bild
Bild: Shutterstock
Rat der Weisen

«Ich bin unglücklich verliebt und mir bleiben 3 Optionen...»

17.08.2026, 10:0217.08.2026, 10:02

Frage von Vasco:

Hallo zusammen, wie schon so oft geht auch meine Frage um die Liebe. Unerwiderte Liebe genauer gesagt. Ich habe vor zwei Jahren eine Frau kennengelernt. Wir harmonieren fantastisch (ihre Worte). Wir bringen uns gegenseitig zum Lachen, haben Spass etc. In letzter Zeit ging die Kommunikation allerdings hauptsächlich von mir aus. Anyway, das hat mich stutzig gemacht, also hab ich mal das klärende Gespräch gesucht. Fazit: Sie verliebt sich nur in Männer in einer anderen Alterskategorie. Würde aber gerne mit mir nur befreundet bleiben. Für mich klingen solche Aussagen immer nach: «Heyyyy, dein Hund ist tot. Du kannst ihn aber behalten …»

Anyway, normalerweise, so auch hier, habe ich mich für ihre Offenheit bedankt und den Kontakt abgebrochen. Ich bin ja nicht masochistisch veranlagt. Aber, und das ist der springende und zu den anderen Breakups verändernde Punkt: Es fühlt sich mit der Zeit nicht besser an. Sondern eher … noch mieser. Ich sah in ihr eine Seelenverwandte. Gleicher, dreckiger Humor, gleiche Vorliebe für gutes Essen, gleicher Job, gleiche Einstellung zur Politik und der Welt. Und das ist jetzt weg.

Ich habe jetzt drei Optionen: a) Einfach weitermachen wie bisher und hoffen, dass es irgendwie besser wird, was ich ehrlich gesagt bezweifle, b) ihr schreiben, die Freundschaft annehmen und damit klarkommen, dass sie mir irgendwann ihren Partner vorstellt (was mein Herz explodieren lassen würde) oder c) ich versuche aufrichtig um sie zu kämpfen, was aber auch schwer sein wird, da ich ja nicht in ihr Beuteschema passe. Wir beide sind Mitte 30. Also, was meint ihr? A, b oder c?

Ich danke euch auf alle Fälle für eure Ehrlichkeit.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so ... doof?
1 / 21
Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so ... doof?

Also gut. Dann folgen hier die Beweise in 19 Bildern.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Flavia spielt Amor am Gurtenfestival
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
122 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
giandalf the grey
17.08.2026 10:19registriert August 2015
Bruder A. Ganz klar A. B zerstört dich und wird ganz sicher in C eskalieren. Aber sie hat dir klar gesagt, dass es nichts gibt das du erkämpfen könntest, also ist C nur Belästigung. Glaub mir ich rede aus Erfahrung, ich weiss genau was du meinst. Ich hatte noch 10 Jahre später (Alb)Träume von dieser Frau. Es gibt Menschen die Hinterlassen wahrscheinlich für immer Spuren im Herz. Aber das heisst nicht, dass es da irgendwas zu holen gibt. Das ist eher wie Sucht. Einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Und ein Tropfen reicht um den trockenen Alkoholiker zu ruinieren. Stay Clean Buddy!
1303
Melden
Zum Kommentar
avatar
Kiezematze
17.08.2026 10:11registriert März 2022
Ich hätte da für dich noch d) Aufhören dich in den Gedanken rein zu steigern, dass sie die eine Perfekte für dich wäre.

Alles Gute!
1111
Melden
Zum Kommentar
avatar
Pat the Rat (das Original)
17.08.2026 10:41registriert Februar 2017
Um es bildlich auszudrücken:

Liebe ist wie ein Furz. Wenn du es erzwingen willst, kommt Sch***** dabei raus.
Also definitiv A
915
Melden
Zum Kommentar
122
Ein Hoch auf das Unspektakuläre!
Am Festival of the Unexceptional werden die vergessenen, billigen Alltagsautos von anno dazumal gefeiert.
Edle Oldtimer werden immer hohes Renommee geniessen. Und Auto-Festivals, an denen millionenschwere Ferraris oder Bugattis prämiert werden, gibt es zur Genüge.
Zur Story