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Rat der Weisen

«Ich bin mir nicht sicher, ob meine Freundin eine gute Mutter wäre...»

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Frage von kaan:

Heyhey

Ich habe ein Thema, das mir etwas unangenehm ist, weil ich mich selbst frage, ob ich da unfair bin und ich es irgendwie mit niemandem richtig besprechen kann, weil meine Freundin und ich eigentlich dieselben Freunde haben. Wenn ich es mit jemandem aus unserem Umkreis bespreche, dann erzählt es der/diejenige aber garantiert direkt weiter. Darum kommt jetzt meine Frage hier! Was soll's ...

Auf alle Fälle: Es geht um meine Freundin und die Frage, ob sie eine gute Mutter wäre. Ich habe mir über so etwas noch nie Gedanken gemacht, aber vor ein paar Wochen hat sie mich das aus dem Nichts heraus gefragt und seitdem kann ich irgendwie an nichts anderes mehr denken. Also mir zu überlegen, wie sie wohl als Mutter wäre. Und noch wichtiger: ob ich sie überhaupt als Mutter meiner Kinder will … So hart das jetzt auch klingt.

Wir sind seit etwa fünf Jahren zusammen und grundsätzlich passt es gut. Wir verstehen uns, haben ähnliche Zukunftsvorstellungen und reden auch offen über alles. Kinder sind bei uns grundsätzlich ein Thema, also nichts, was komplett ausgeschlossen ist.

Was mich aber verunsichert: Ich beobachte manchmal Situationen, in denen ich mir denke, dass ich mir mit ihr als Mutter unsicher wäre. Zum Beispiel im Umgang mit Kindern im Freundeskreis oder in der Familie. Sie ist nicht schlecht oder gemein, aber manchmal wirkt sie schnell genervt oder ungeduldig. Wenn ein Kind laut ist oder nicht hört, merkt man ihr das sofort an. Ich weiss natürlich, dass es ein riesiger Unterschied ist, ob es das eigene Kind ist oder ein fremdes. Und vielleicht ist sie einfach ehrlich und verstellt sich nicht. Aber genau das macht mich unsicher. Ich frage mich dann, ob das im Alltag nicht schwierig werden könnte. Gleichzeitig hat sie auch viele positive Seiten. Sie ist verantwortungsbewusst, organisiert und kann sich kümmern. Es ist also nicht so, dass ich denke, sie wäre grundsätzlich ungeeignet. Es sind eher so kleine Momente, die sich bei mir festsetzen.

Ich habe bisher noch nicht mit ihr darüber gesprochen, weil ich nicht weiss, wie ich das überhaupt formulieren soll, ohne sie zu verletzen. «Ich weiss nicht, ob du eine gute Mutter wärst» ist ja schon ein ziemlich harter Satz. Jetzt frage ich mich: Denke ich da zu weit voraus und zerdenke etwas, das sich sowieso erst zeigt, wenn es so weit ist?

Oder ist es legitim, sich solche Gedanken zu machen, bevor man gemeinsam eine so grosse Entscheidung trifft?

Ich bin da aktuell komplett im Film ... Und ja, ich habe auch keine Ahnung, ob ich ein guter Vater wäre, bevor die Frage hier kommt. Haha. Darüber reden wir nicht!! ;)

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