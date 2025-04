Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Habt ihr eure Koffer schon mal für die Liebe gepackt?»

Mehr «Leben»

Frage von Solène:

Salut Zämme

Jody Solène hier. Für die, die mich noch nicht kennen - enchantée! Seit kurzem bin ich in einer Beziehung. Ich habe nicht an Liebe auf den ersten Blick geglaubt, bis ich ihn kennengelernt habe. Es ist einfach passiert. Ich kann es nicht erklären. Trotz Verliebtheit waren wir erst lange befreundet, weil ich nichts überstürzen wollte. Ich hatte eine schwere Trennung hinter mir. Bald wird er aus beruflichen Gründen auf einen anderen Kontinent versetzt. Ich freue mich sehr für ihn und seine Karriere. Das war auch der Plan, bevor wir ein Paar wurden. Aber mein Problem ist, dass meine Liebessprache vor allem „Zeit miteinander verbringen“ ist, also ist die Fernbeziehung nicht meine. Ich hatte schon zwei.

Beide Male habe ich mich entliebt. Er kennt diese Geschichte auch. Er meint, ich sei seine Seelenverwandte – was auch immer das heisst –, und er will es trotz der Distanz versuchen oder ich könnte mitkommen. Das andere Problem ist, dass ich das Geschäft meiner Familie bald übernehmen muss. Ich schiebe die Verantwortung so lange wie möglich vor mir her, um meine Freiheit zu geniessen. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Habt ihr Erfahrung mit Fernbeziehungen? Habt ihr eure Koffer für die „Liebe“ gepackt? Ich werde eure Inputs in meine Pro- und Contra-Liste aufnehmen.

Merci beaucoup 🌞

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage: Abschicken

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!